C февраля закрывается погранпункт в Нарве. Полиция просит иметь это в виду

Департамент полиции и погранохраны (PPA) напоминает, что Россия сообщила о планах начать на пограничном переходе „Ивангород“ работы по реконструкции, в связи с чем с февраля погранпункт Нарва-Ивангород будет закрыт для всех транспортных средств в обоих направлениях. Для пешеходов граница остается открытой.

Глава пограничной охраны Вейко Коммусаар сообщил, что, хотя на данный момент нет никаких признаков того, что через неделю начнется масштабное строительство, эстонская сторона все же исходит из предоставленной ей официальной информации. „Поэтому мы со своей стороны закроем границу для транспортных средств с первого февраля. Если российская сторона сообщит нам новую информацию — например, о завершении ремонта — мы пересмотрим организацию работы на пограничном переходе“, — добавил Коммусаар.

По оценкам PPA, под влиянием этого решения количество пересечений границы сократится до 20%. Уже сегодня почти три четверти пересечений границы в Нарве совершается пешеходами. Предполагается, что останутся и люди, путешествующие на автобусе, просто они сначала будут на одном автобусе добираться до Нарвы, пересекать границу пешком, после чего садиться на другой автобус в Ивангороде. Количество пересечений границы уменьшится за счет людей, передвигающихся на грузовых и легковых автомобилях.

„В связи со снижением нагрузки на пограничном пункте мы искали решения, как максимально эффективно использовать наших служащих. Сегодня на пограничном переходе их работает около сотни. В феврале на посту останутся 80 служащих, а остальные получат возможность приступить к работе на вакантных должностях внутри PPA. Мы хотим, чтобы ни один из этих людей не покинул PPA. В PPA есть незаполненные вакансии, и мы предлагаем каждому возможность продолжить работу в учреждении. Прежде всего, мы хотим усилить безопасность на зеленой границе“, — пояснил глава погранслужбы.