Закрытие погранперехода в Ивангороде увеличило нагрузку на КПП в Лухамаа и Койдула

К настоящему моменту длинных очередей грузовиков на границе пока нет, но вот забронировать пересечение погранпунктов на юге-востоке Эстонии при помощи системы электронной очереди можно лишь на середину февраля, передает „Актуальная камера“.

„На данный момент все же российская сторона является, так сказать, тормозом на границе, у нас возможностей пропускать и проверять машины больше. В этом плане да, на данный момент мы еще можем справиться, но если интенсивность значительно возрастет, пересмотрим наши потребности в ресурсах и гибко отреагируем“, - пояснил ERR начальник таможенного пункта Лухамаа Налогово-таможенного департамента Тоомас Хуйк.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) также готов при необходимости привлечь дополнительную рабочую силу.

„На самом деле мы не видим слишком большого увеличения нагрузки. Даже если весь трафик транспортных средств, ездивших раньше через Нарву, будет приходиться на Койдула и Лухамаа, то и имеющимися человеческими ресурсами мы с ним справимся“, - подтвердил юго-восточного пограничного пункта PPA Петер Маран.

Однако Лухамаа сталкивается с последствиями закрытия не только погранперехода в Нарве.

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