ВИДЕООПРОС | Люди идут с багажом через пограничный мост: „Ничего страшного, но это неудобство“. Мост закрыт для автотранспорта

Водитель микроавтобуса по маршруту „Санкт-Петербург-Пярну“ сидит в „Мерседесе“ и ждет своих пассажиров. Сегодня их будет только два. Для интервью он спокойно выходит из машины и рассказывает, что с ними на связи, если кто-то задержится на границе, то он не уедет без пассажира. Раньше они возили клиентов напрямую, как и остальные автотранспортные компании, такие как Lux Express, из Санкт-Петербурга в Пярну через Нарву, Силламяэ, Йыхви, Раквере и Тапа. У его компании и раньше был только один рейс в день.

Женщина средних лет выходит из погранпункта. Без чемодана, но с рюкзаком на плечах. Она ходила по делам в Ивангород. У нее там мама, поэтому часто пересекает границу. Говорит, что теперь, скорее всего, будет теряться время на дорогу, у нее будет час уходить на переход границы из-за очередей. Хотя, уточняет женщина, и раньше иногда приходилось по два часа ждать на таможне. „У кого много вещей, будет тяжело“, - считает она. Ездит в Питер к друзьям и родственникам она часто, а сейчас это станет некомфортно.

Мужчина также с рюкзаком выходит из погранпункта и идет на Петровскую площадь. Он не очень разговорчивый, но подтверждает, что трудности закрытие автодвижения по мосту создаст. Он ездил в Кингисепп, в Санкт-Петербург. Теперь - никак.

Приезжает автобус компании Lux Express, пассажиры выходят, забирают чемоданы. У кого-то по одному чемоданчику, у кого-то - по два больших.

Девушка, вышедшая из автобуса, говорит, что беспокойства момент перехода границы пешком у нее не вызывает. С ней рядом мужчина, который несет чемодан.

Еще одна женщина везет сразу два чемодана, но настроение у нее хорошее. Смеется, что в дороге уже со вчерашнего дня, Санкт-Петербург - это не конечная точка путешествия, так что перехода через мост она не боится.

„Ничего страшного, но это неудобство, хотелось бы другого пересечения границы“, - заявляет один из пассажиров, который направляется к погранпункту. Примерно такого же мнения придерживаются и многие другие пассажиры Lux Express.