Baltic Shuttle: закрытие границы нам не помешало, все рейсы сегодня прибыли вовремя, и даже раньше

Из-за закрытия движения транспорта через АПП Ивангород на период его реконструкции пассажиры автобусов между Эстонией и Россией проходят погранпункты в Нарве и Ивангороде пешком.

Девять пассажиров первого после закрытия движения рейса автобуса Таллин — Санкт-Петербург прошли все погранично-таможенные процедуры за 1 час и совершили посадку в ожидавший их на российской стороне автобус компании „СКСавто“.

Baltic Shuttle и „СКСавто“ осуществляют совместные рейсы автобусов на маршруте Таллинн — Санкт-Петербург — Таллинн с пешим переходом границы. По единому билету автобусы Baltic Shuttle осуществляют перевозку на участке Таллинн — Нарва, а автобусы „СКСавто“ выполняют перевозку на участке Санкт-Петербург — Ивангород. Все рейсы на данном маршруте сегодня прибыли вовремя и даже раньше расписания.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.