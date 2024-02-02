ФОТО | „В сторону Эстонии людей немного, в Россию - наоборот. Люди по часу, а то и по два будут стоять“. На российско-эстонской границе снова очереди

Сегодня ситуация на границе с РФ изменилась, там очереди. „Непосредственно сейчас, около полудня, пересекающим границу пешком приходится непросто. Наш читатель Эдуард около 12.00 прислал редакции фотографию очереди на мосту „Дружбы“, людей, дожидающихся момента проверки на российском погранпункте“, - пишет gazeta.ee в своем Facebook.



„Я приехала на Lux Express. Первая вышла из автобуса. У меня европейский паспорт, так что прошла очень быстро. Очереди не было ни на российской, ни на эстонской границе. Но видела большую очередь в сторону России. Сейчас жду автобус“, - комментирует Ольга RusDelfi ситуацию на границе.

Другая пассажирка, Надежда, также приехавшая на автобусе Lux Express из Санкт-Петербурга, отмечает, что на границе никаких заминок не было: прошли минут за 20. „И даже с чемоданом на колесиках было комфортно. На российской стороне песочком посыпано. Хотя на эстонской был лед“, - поделилась женщина впечатлениями.

Райт Реммель, член правления Lux Express, отметил, что сегодня пассажиров уже больше, чем вчера. „Мы в графике. Все рейсы были по расписанию. Границу наши пассажиры проходили быстро и спокойно. Но, конечно, переход и проверка документов занимают время. После выходных проведем совещание, посмотрим ещё раз на ситуацию, при необходимости что-то скорректируем“.

Реммель также добавил, что водитель автобуса должен внимательно проверять документы, как в аэропорту, поскольку если возникнет ошибка, то ответственность ляжет на компанию. „Бывают пассажиры, которые могут водителю предъявить один паспорт, а на границе - другой. Это уже нехорошая ситуация. Так делать не стоит“, - предостерегает он.

„В сторону Эстонии людей немного, а в Россию очередь большая. Думаю, что люди по часу, а то и два будут стоять“, - отмечает один из пассажиров.

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