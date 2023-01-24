ВЫБОРЫ | Кто спасет Эстонию от энергокризиса? Поможет ли сланец? Проверяем обещания партий с доктором наук Крупенским

Подкаст „Вопросы“:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

„Нужно иметь ввиду, энергетика - это игра в долгую. Когда мы говорим о строительстве атомной или другой электростанции, то срок окупаемости начинается с 10 до 20 лет. В энергетике не бывает так, что вы приняли решение и через полгода уже все работает. Конечно, выборы на четыре года, но многие вещи требуют долгосрочной стратегии“, - сказал он в подкасте „Вопросы“.

Предложения партий в области энергетики можно упростить до двух тем: 1) продолжаем добывать сланец и производить из него теплоэнергию; 2) сделаем упор на возобновляемой энергии и в ближайшее время забудем об ископаемом топливе.

Центристы и реформисты поддерживают сланцевую энергетику и хотят продолжить добычу сланца. В то же время социал-демократы против открытия новых шахт, скептически на сланец смотрят политики из Eesti 200 и „Зеленые“. „Мы должны посмотреть, насколько стары наши электростанции на сланце. Самая новая - Аувере, печально всем известная. Она была построена 9 лет назад, не так давно. Как шутят, у нее есть два состояния: немножко сломана или просто сломана. Все остальные блоки старые, в начале 2000-х была реновация, но концептуально станции очень старые. Возникает вопрос, как долго мы сможем их еще использовать? Если мы на протяжении долгих лет не делали инвестиций в сланцевую энергетику, почему мы думаем, что зимой все будет прекрасно работать? Если мы планируем и дальше использовать сланцевую энергетику, то нужны инвестиции, новые технологии. Нужна долгосрочная стратегия, которой сейчас нет“, - отметил Крупенский.

К слову, существуют современные технологии, благодаря которым сланцевая энергетика тоже может быть климатически нейтральной, например, улавливание углекислого газа при сжигании сланца. „Мы должны посчитать, сколько это стоит и будет ли это экономически выгодно. Я не сказал бы, что сланцевая энергетика - это прошлое. У нас большой опыт в использовании сланца, самый богатый в мире“.