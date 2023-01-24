ВЫБОРЫ | Кто спасет Эстонию от энергокризиса? Поможет ли сланец? Проверяем обещания партий с доктором наук Крупенским(5)
Доктор наук в области теплоэнергетики Игорь Крупенский просмотрел предложения партий перед выборами. Какие партии делают конкретные предложения? Чего достичь нереально? Какое решение самое выгодное? Слушайте подкаст RusDelfi.
Подкаст „Вопросы“:
„Нужно иметь ввиду, энергетика - это игра в долгую. Когда мы говорим о строительстве атомной или другой электростанции, то срок окупаемости начинается с 10 до 20 лет. В энергетике не бывает так, что вы приняли решение и через полгода уже все работает. Конечно, выборы на четыре года, но многие вещи требуют долгосрочной стратегии“, - сказал он в подкасте „Вопросы“.
Предложения партий в области энергетики можно упростить до двух тем: 1) продолжаем добывать сланец и производить из него теплоэнергию; 2) сделаем упор на возобновляемой энергии и в ближайшее время забудем об ископаемом топливе.
Центристы и реформисты поддерживают сланцевую энергетику и хотят продолжить добычу сланца. В то же время социал-демократы против открытия новых шахт, скептически на сланец смотрят политики из Eesti 200 и „Зеленые“. „Мы должны посмотреть, насколько стары наши электростанции на сланце. Самая новая - Аувере, печально всем известная. Она была построена 9 лет назад, не так давно. Как шутят, у нее есть два состояния: немножко сломана или просто сломана. Все остальные блоки старые, в начале 2000-х была реновация, но концептуально станции очень старые. Возникает вопрос, как долго мы сможем их еще использовать? Если мы на протяжении долгих лет не делали инвестиций в сланцевую энергетику, почему мы думаем, что зимой все будет прекрасно работать? Если мы планируем и дальше использовать сланцевую энергетику, то нужны инвестиции, новые технологии. Нужна долгосрочная стратегия, которой сейчас нет“, - отметил Крупенский.
К слову, существуют современные технологии, благодаря которым сланцевая энергетика тоже может быть климатически нейтральной, например, улавливание углекислого газа при сжигании сланца. „Мы должны посчитать, сколько это стоит и будет ли это экономически выгодно. Я не сказал бы, что сланцевая энергетика - это прошлое. У нас большой опыт в использовании сланца, самый богатый в мире“.
В то же время Эстония взяла курс на возобновляемые источники энергии. Известно, что все европейские страны должны быть климатически-нейтральными к 2050 году. Однако и эта сфера требует больших инвестиций и грамотного планирования.
„Например, вам нужно произвести определенное количество теплоэнергии. Для этого вы закидываете определенное количества сланца или угля. Если же у вас ветряные электростанции, то ситуация сложнее. Есть понятие - отрицательная стоимость электроэнергии. На севере Германии построили много ветряков и солнечных парков. По выходным производили слишком много энергии, ее некуда было девать. Соответственно, ее отдавали бесплатно в соседние страны, даже платили за это. Нужно смотреть, чтобы запрос был равен мощностям“, - говорит доктор наук.
Игорь Крупенский предлагает задавать конкретные вопросы политикам, которые обещают победить энергокризис. Какой мощности будет предлагаемый источник энергии? Как будет решаться проблема сохранении энергии у ветряных парков? Как будет решаться проблемы электрической энергосистемы, чтобы распределять электричество? Какой будет усредненная цена энергии? Будет ли открытие новой сланцевой электростанции или ее закрытие выгодно для потребителей? Каким видят будущее у сланцевой энергетики? Что будет с шахтерами, химиками, операторами - если мы закроем все шахты, то что будет с людьми в Ида-Вирумаа?
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