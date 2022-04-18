ПОДКАСТ | Эстония закупает самое дорогое электричество. Почему — объясняет доктор наук Крупенский(1)
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Этой зимой на Эстонию обрушился энергетический кризис — цена на электроэнергию резко выросла. Именно в этом году многие узнали, чем отличается фиксированный пакет от биржевого, а кто-то и вовсе был вынужден стирать по ночам и хранить продукты на балконе.
Как сказал доктор наук в области энергетики Игорь Крупенский в подкасте RusDelfi, одна из причин увеличения счетов за электричество — рост цен на газ.
"Эстония, как и Латвии, Литва, Финляндия, входит в биржу Nord Pool. Электроэнергия поставляется посредством биржи. Вы можете видеть, какая цена будет за электричество каждый час, также цена зависит от времени: в пик одна, ночью другая, — говорит Крупенский.
- Цена (на бирже) формируется таким образом: каждый игрок, в данном случае Эстония, говорит, сколько электроэнергии ей потребуется завтра. После этого вступают в дело поставщики, владельцы электростанций, солнечных парков, ветряных парков. Каждый называет сумму, за которую он готов поставить электроэнергию. Когда поставщики озвучили свои цены — торги закрываются. Нюанс заключается в том, что самый высокий показатель и пойдет на биржу. Биржевая цена — цена самого последнего поставщика, самая высокая.
Получилось так, что дешевых видов производства электроэнергии у нас не осталось из-за безветренной погоды. Пришлось закупать энергию в Литве, а там используют газовые станции. Газовое топливо было дорогим, поэтому цена подскочила. Хотя в Эстонии мы не используем газ, чтобы производить электричество. В отличие от наших соседей".
Как отмечает лектор TalTech Крупенский, Эстония уникальная страна — в Ида-Вирумаа огромное количество сланца. "У нас две крупнейшие в мире сланцевые электростанции: Эстонская и Балтийская электростанции. В советское время хотели установить и третью станцию, чтобы снабжать соседей — Ленинградскую область. Исторически почти 100% нашей электроэнергии мы получали с северо-востока. Сейчас мы потихоньку от этого отходим — за 30 лет успели создать что-то новое.
На втором месте по получению электроэнергии у нас сжигание биомассы — древесины. По всей стране станции сжигают шипу, вырабатывается теплоэнергии и побочным эффектом электроэнергия — такие станции мы называем ТЭЦ, тепло-электростанции".
Почему мы не можем использовать только сланец? "Это было сознательное решение — пойти на биржу. Мы получили доступ к дешевым видам производства электроэнергии. У Финляндии есть атомная электростанция, у Швеции гидроэлектростанция — мы смогли использовать их электричество. Цена стала более конкурентоспособной и в перспективе выгодней, чем при использовании сланца", — подчеркнул он.
Слушайте передачу об одном из самых великих изобретений человечества — электричестве.
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