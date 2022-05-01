ПОДКАСТ | Пересаживаемся на электромобили: почему их стоит покупать уже сейчас и какое будущее у дизеля(21)
RusDelfi вместе с доктором наук Игорем Крупенским продолжают рассказывать об энергетике простыми словами. Первый подкаст был посвящен истории энергетических кризисов. Во втором эпизоде мы поговорили про тепловую энергию, а в третьем обсудили рынок электричества и причину зависимости цен от биржи.
В четвертом выпуске мы затронули тему топлива в транспорте. В последнее время все чаще говорят о необходимости отказа от дизельных моторов и сокращении использования бензиновых двигателей. По мнению Игоря Крупенского, транспорт будущего — электромобиль.
"Даже предсказывать не стоит. Видно, что электрификация проходит довольно активно. При чем, если посмотреть на историю, электромобили были очень популярны сто лет назад. Еще до того, как начали активно использовать двигатели внутреннего сгорания. Мы на сто лет забыли про электромобили, а сейчас они активно выходят на рынок", — считает преподаватель TalTech.
Если говорить про Эстонию, то 12 лет назад у нас появились первые электромобили — маленькие Mitsubishi, Nissan. "Это была интересная история — мы получили их бесплатно. Вместе с ними первую сеть электрических зарядных станций.
Эстония является торговцем квот на выбросы углекислого газа. Тогда у нас осталось несколько неиспользованных квот и мы их продали, но их нельзя продать за деньги, их нужно инвестировать в энергетические проекты. Тогда мы заключили договор с японской компанией Mitsubishi. Мы им квоты на выбросы углекислого газа, а они нам сеть заправок и машины", — вспоминает он.
Этот рынок растет очень быстро, электрические автомобили — это то, на чем будут ездить наши дети, подчеркивает Крупенский.
Однако возникает вопрос, где "заправлять" э-мобили. Бензиновые заправки расположены на каждом углу любого города и загородом. Со станциями ситуация другая. Однако, как говорит Крупенский, скоро все изменится.
"Согласно анализам, в ближайшее время примерно 85% всех э-зарядок автомобилей будут происходить дома. В частных домах будут портативные зарядки. С квартирными домами ситуация другая. У нас есть директива ЕС, которая вступила в силу в 2017 году. У домов должны быть электрические станции. Также на парковках у торговых центров. Даже у существующих зданий к 2025 году должна быть зарядка на каждые пять парковочных мест", — заверил он.
Другая проблема — электромобили дороже, чем обычные автомобили. Но рынок будет меняться. "Если сейчас стандартная э-машина стоит до 40 тысяч евро, а премиум класса до 100 тысяч евро, то скоро все изменится. Сейчас стоимость электромобилей падает. Рынок увеличивается, компании вкладывают деньги в технологии. Согласно анализам, к 2025 году электромобиль будет стоить столько же, сколько обычный авто", — подчеркнул доктор наук.
Учитывая рост цен на бензин, на электромобилях уже сейчас передвигаться дешевле. Зарядить на 100 километров электромобиль обойдется в 4 евро, заправить бензиновый авто — 16 евро на это же расстояние.
Подробнее — в подкасте.
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