ПОДКАСТ | Пересаживаемся на электромобили: почему их стоит покупать уже сейчас и какое будущее у дизеля

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RusDelfi вместе с доктором наук Игорем Крупенским продолжают рассказывать об энергетике простыми словами. Первый подкаст был посвящен истории энергетических кризисов. Во втором эпизоде мы поговорили про тепловую энергию, а в третьем обсудили рынок электричества и причину зависимости цен от биржи.

В четвертом выпуске мы затронули тему топлива в транспорте. В последнее время все чаще говорят о необходимости отказа от дизельных моторов и сокращении использования бензиновых двигателей. По мнению Игоря Крупенского, транспорт будущего — электромобиль.

"Даже предсказывать не стоит. Видно, что электрификация проходит довольно активно. При чем, если посмотреть на историю, электромобили были очень популярны сто лет назад. Еще до того, как начали активно использовать двигатели внутреннего сгорания. Мы на сто лет забыли про электромобили, а сейчас они активно выходят на рынок", — считает преподаватель TalTech.

Если говорить про Эстонию, то 12 лет назад у нас появились первые электромобили — маленькие Mitsubishi, Nissan. "Это была интересная история — мы получили их бесплатно. Вместе с ними первую сеть электрических зарядных станций.

Эстония является торговцем квот на выбросы углекислого газа. Тогда у нас осталось несколько неиспользованных квот и мы их продали, но их нельзя продать за деньги, их нужно инвестировать в энергетические проекты. Тогда мы заключили договор с японской компанией Mitsubishi. Мы им квоты на выбросы углекислого газа, а они нам сеть заправок и машины", — вспоминает он.

Этот рынок растет очень быстро, электрические автомобили — это то, на чем будут ездить наши дети, подчеркивает Крупенский.

Однако возникает вопрос, где "заправлять" э-мобили. Бензиновые заправки расположены на каждом углу любого города и загородом. Со станциями ситуация другая. Однако, как говорит Крупенский, скоро все изменится.