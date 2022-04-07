СПЕЦПРОЕКТ | Перспективы жизни без российского газа: цены вырастут? Будем получать газ с корабля у Палдиски?

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Энергетические кризисы происходят регулярно. Самый первый был в 1973 году, когда страны ОАПЕК отказались поставлять нефть в западные страны, так как они поддержали Израиль в войне против Сирии и Египта. Сейчас происходит схожая ситуация. Эстония и Литва уже прекратили закупку российского газа на фоне войны в Украине.

Многие опасаются, что из-за потери российского рынка потребили будут вынуждены платить за энергоносители больше. Как сказал доктор наук в области энергетики, лектор Таллиннского технического университета и сооснователь образовательного проекта Энерхак Игорь Крупенский, такая опасность есть, но история доказывает, что многие энергокризисы способствуют развитию и помогают перейти на другие источники получения энергии.

"До 1973 года почти вся экономика строилась на нефтяных продуктах, потом мы начали внедрять другие источники энергии, — говорит он в подкасте. — Сейчас мы могли бы подумать, чем вообще можно заменить газ. Мы могли бы понижать потребление газа, ведь это ископаемое топливо.

В Эстонии есть возможность внедрить тепловые насосы, построить котельную на биомассе. В других странах есть возможность использовать остаточное тепло от серверов, от фекальной воды. В Германии изучают возможность отапливать дома с помощью остаточного тепла от метро. Раньше мы не обращали на это внимание, есть возможность пересмотреть подход к источникам энергии.

Второе. У нас рыночная экономика. Если один поставщик, в данном случае Россия, уходит с рынка, то появятся другие. В далекой перспективе — это может быть и плюсом", — сказал он.

"У нас есть возможность к новому отопительному сезону отказаться от российского газа. Можно купить плавучий терминал сжиженного газа. Например, у порта Палдиски может находиться специальный корабль с газом на борту. В правительстве сейчас обсуждают эту возможность. Один терминал сжиженного газа может предоставить 5 млрд кубометров газа, Эстонии нужно 0.5 млрд", — добавил он.