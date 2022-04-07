СПЕЦПРОЕКТ | Перспективы жизни без российского газа: цены вырастут? Будем получать газ с корабля у Палдиски?
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Энергетические кризисы происходят регулярно. Самый первый был в 1973 году, когда страны ОАПЕК отказались поставлять нефть в западные страны, так как они поддержали Израиль в войне против Сирии и Египта. Сейчас происходит схожая ситуация. Эстония и Литва уже прекратили закупку российского газа на фоне войны в Украине.
Многие опасаются, что из-за потери российского рынка потребили будут вынуждены платить за энергоносители больше. Как сказал доктор наук в области энергетики, лектор Таллиннского технического университета и сооснователь образовательного проекта Энерхак Игорь Крупенский, такая опасность есть, но история доказывает, что многие энергокризисы способствуют развитию и помогают перейти на другие источники получения энергии.
"До 1973 года почти вся экономика строилась на нефтяных продуктах, потом мы начали внедрять другие источники энергии, — говорит он в подкасте. — Сейчас мы могли бы подумать, чем вообще можно заменить газ. Мы могли бы понижать потребление газа, ведь это ископаемое топливо.
В Эстонии есть возможность внедрить тепловые насосы, построить котельную на биомассе. В других странах есть возможность использовать остаточное тепло от серверов, от фекальной воды. В Германии изучают возможность отапливать дома с помощью остаточного тепла от метро. Раньше мы не обращали на это внимание, есть возможность пересмотреть подход к источникам энергии.
Второе. У нас рыночная экономика. Если один поставщик, в данном случае Россия, уходит с рынка, то появятся другие. В далекой перспективе — это может быть и плюсом", — сказал он.
"У нас есть возможность к новому отопительному сезону отказаться от российского газа. Можно купить плавучий терминал сжиженного газа. Например, у порта Палдиски может находиться специальный корабль с газом на борту. В правительстве сейчас обсуждают эту возможность. Один терминал сжиженного газа может предоставить 5 млрд кубометров газа, Эстонии нужно 0.5 млрд", — добавил он.
Затем министр экономики Эстонии Таави Аас и министр экономики Финляндии Мика Линтиля договорились о том, что Эстония и Финляндия арендуют общий плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (LNG), который смог бы покрыть совокупные потребности обеих стран в газе.
"Снабжение Эстонии и Финляндии природным газом сильно зависит от России, поэтому в нынешнее нестабильное время нужно обеспечить готовность к отказу от российского газа. Со своими северными соседями мы посчитали, что наиболее разумным решением является объединить свои усилия и обеспечить газовое снабжение обеих стран посредством использования общего терминала сжиженного природного газа уже в этом году", — сказал министр экономики Таави Аас ERR.
В подкасте:
4.01 Войны на Ближнем Востоке, как это отражается на нефтяных ценах?
9.33 Что приводит к энергетическому кризису?
11:26 Почему можно обойтись без российского газа?
15:52 Если Россия уйдет с рынка, мы все будем платить за дорогой газ?
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