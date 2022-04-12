ПОДКАСТ | В каком районе самое дорогое отопление? Как сэкономить на коммунальных счетах? Отвечает доктор наук

В этом году многие жители Эстонии столкнулись с ростом цен на отопление. В Таллинне за отопление люди стали платить на 80% больше, чем год назад. Чтобы помочь населению, правительство было вынуждено направить дополнительные средства из бюджета для смягчения энергокризиса.

RusDelfi вместе с доктором наук в области энергетики, лектором Таллиннского технического университета и сооснователем образовательного проекта Энерхак Игорем Крупенским продолжает освещать тему энергетики. В первом эпизоде мы говорили про историю энергокризисов и зависимость от российских энергоносителей. Выпуск можно послушать здесь.

Во втором эпизоде мы поговорим про центральное отопление и коммунальные платежи. "У нас около 200 регионов, и там везде разная цена за отопление. В Нарве была самая низкая цена — 40 евро за мвт/час. У них есть сланцевые электростанции и побочным продуктом является тепловая энергия, — сказал Крупенский. — Самая высокая цена была в том регионе, где используют только газ — это район Пирита в Таллинне. Там 180 евро за мвт/час".

По словам доктора наук, в столичные дома горячая вода поступает из разных источников. "В Таллинне тепловая сеть около 500 километров. У нас может быть несколько источников нагрева воды. Основной источник энергии для таллиннской тепловой сети — древесная шипа. Мы используем ее на трех электростанциях: две находятся возле Вяо, другая в Мустамяэ недалеко от Хлебозавода. Также есть электростанция в Иру. Примерно 7 лет назад там мы начали использовать бытовые отходы в качестве источника энергии. А в пиковые температурные показатели нам приходится включать газовые тепловые котельни", — рассказывает он.