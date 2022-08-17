Доктор наук объяснил причины заоблачных цен на электричество в Эстонии

„Да, ситуация довольно-таки аномальная, и предполагалось, что такое может возникнуть во время отопительного сезона (во время большого потребления электроэнергии), но случилось уже летом, - начал он.

- Главной причиной называется нехватка производственных мощностей в нашем регионе - многие электростанции (Аувере, несколько блоков нарвских электростанций) находятся на ремонте и обслуживании - соответственно, именно сегодня в период 18-19 производители электроэнергии не смогли предложить необходимую мощность, и на бирже была выставлена максимально возможная стоимость электроэнергии (выше уже быть не может) - 4000 евро за Мвт в час. Небольшая доля оптимизма - хорошо, что электростанции всё-таки обслуживаются в летний период, а не тогда, когда на улице -25 градусов мороза“.

„Если говорить о потребителях, то для клиентов с фиксированным пакетом изменений не будет, на них это не отразится. А если же у вас биржевой пакет, то в этот час лучше избегать запуска энергозатратных приборов (стиральные машины, посудомоечные машины). Потребление освещения, небольших электроприборов не сильно повлияет на будущий счёт за август, - продолжил он.

- Если вы используете в доме тепловой насос или электрическое отопление, то на бойлере (для производства горячего водоснабжения) можно поставить автоматику так, чтобы в этот час горячая вода (для душа, ванной) не нагревалась - это разумнее сделать или до, или же после. Кстати, у многих современных бойлеров есть возможность удалённого управления с телефона. И на будущее проблему таких ситуаций можно было бы решить следующим образом - поставить солнечные панели с аккумуляторами и даже при отсутствии производства с помощью панелей можно использовать аккумуляторы для запаса электроэнергией в периоды с низкой ценой.

Если говорить о примерных цифрах - если вы хотите посмотреть сегодня телевизор с 18 до 19 и у вас биржевой пакет, то математика будет следующей:

- среднестатистический телевизор потребляет в час 0,1 КВтч электроэнергии