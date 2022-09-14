Доктор наук Крупенский о ситуации с электроэнергией: может быть, опять придется вернуться обратно в 90-е

- Почему так стремительно растут цены на электричество и газ и можно ли их сдержать?

- Цены начали расти еще до войны, прошлой осенью. Причин роста было несколько: как раз закончилась пандемия и многие предприятия запустили опять свои производства. Для этого им требовалось в основном газовое топливо, а газовые хранилища в прошлом году не были заполнены. Наступил сентябрь, потом октябрь, газ требовался для производства, отопления, и его не хватало, поэтому цена поползла вверх. Почти всегда газ держался на уровне 20 евро за мегаватт в час. Это цена, к которой все привыкли. Год назад он был уже стоил 100-150 евро. Потом началась война, прекратились поставки газа из России и сейчас цена уже достигла 300 евро за мегаватт в час и даже больше. В принципе цена выросла больше чем в 10 раз.

- А может случиться так, что Эстонии вообще останется без газа?

Тут мы довольно-таки неплохо защищены. Потому, что потребляем мало газа. Во всем балансе нашей энергетики газ имеет долю 6,5%, что в принципе мало. Второй положительный момент заключается в том, что в латышском городе Инчукалнс есть подземное газовое хранилище и там мы зарезервировали для себя определенное количество газа на будущий отопительный сезон. Для потребителей, которые используют дома газовые котлы, то есть, частные дома, рядные дома или квартирные дома, у которых дома стоит газовый котел. Они газ получат при любом раскладе.

А вот у тех, кто использует дома газовую плиту или какое-то предприятие, или офисные здания - вот у них могут возникнуть проблемы. Поскольку они...