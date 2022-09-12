ПЕРЕДАЧА RusDelfi | Энергошок! Отказ от российского газа. Какие цены будут зимой?(57)
На улице холодает. А зима еще впереди. Один из актуальных вопросов - сколько будут стоить газ и электричество в условиях, когда мы отказались от поставок из России? Что, если потребители окажутся не в состоянии оплатить счета? Об этом мы поговорили с доктором наук по энергетике Игорем Крупенским, членом правления Eesti Gaas Раулем Котовым, руководителем отдела энергопродуктов Eesti Energia Арменом Каспаровым, финансовым экспертом Роном Лувищуком и финансовым директором Fermi Energia Петером С. Трейлтом.
Игорь Крупенский напоминает, что цены на газ и электричество начали расти еще в прошлом году. По его словам, причин было несколько, одна из них - окончание пандемии.
„Многие предприятия опять запустили производство. Для этого требовалось какое-то количество энергии, в основном - газовое топливо. Газовые хранилища в прошлом году были не полностью заполнены. Наступили сентябрь, октябрь, газ требовался для производства и отопления. Соответственно, его не хватало, и цены поползли вверх“, - рассказывает Крупенский.
Член правления Eesti Gaas Рауль Котов обращает внимание, что цены на газ в Эстонии зависят от котировок на бирже в Нидерландах.
Руководитель отдела энергопродуктов Eesti Energia Армен Каспаров говорит, что цены на электричество растут вслед за газом. „В нашем регионе пиковые часы покрываются газовыми электростанциями. Только из-за этого у нас цены на электричество поднимаются. Нехватка газа ощущается по всей Европе, из-за этого цены повышаются“, - поясняет Каспаров и добавляет, что очередной рост цен произошел из-за того, что Россия прекратила поставлять на неопределённое время газ по Nord Stream 1.
Но что будет с ценами на газ? Рауль Котов говорит, что в конце августа был прогноз, согласно которому в октябре газ будет стоить 340 евро за мегаватт-час. По последним прогнозам, в октябре цена составит 230-240 евро за мегаватт-час.
Финансовый эксперт Рон Лувищук отмечает, что сейчас Европа пытается усиленными темпами нарастить запасы газа на зиму: „Соответственно, она покупает по любой цене“. Рауль Котов добавляет, что Eesti Gaas покупает газ по биржевым ценам.
По мнению Лувищука, как только появляется потребность в газе, сразу возникают и предложения, а вслед за ними - спекулянты. Согласно его оценке, на голландской бирже 20% - реальные торговцы газом, а остальные 80% - финансовые спекулянты, которые пытаются заработать на разнице курсов и фьючерсов.
„Потому что если в течение недели цена газа падает на 30%, а на следующий день растет на 30%, то это хорошая маржа, это хорошие деньги, которые можно заработать“, - уверен финансовый эксперт.
Смотрите в передаче:
600 евро за мегаватт-час - цена, к которой нам надо готовиться.
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