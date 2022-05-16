ПОДКАСТ | "Через 10 лет внуки будут спрашивать, что такое дизельный двигатель". Солнечные батареи наше будущее?

Слушайте передачу целиком:

В последнее время мы все чаще слышим о зеленом повороте. Если кратко, то это переход от ископаемого топлива к возобновляемой энергии, от угля к ветрякам.

"Зеленая революция" необходима по нескольким причинам, - говорит доктор наук Игорь Крупенский. - Во-первых, нужно снизить уровень загрязнения окружающей среды. Особенно сильное влияние на природу люди стали оказывать после индустриальной революции, когда в обиход вошли огромные заводы, выбрасывающие углекислый газ в атмосферу".

Второе - ископаемое топливо скоро закончится. "Всему есть предел. Газ, нефть, уголь рано или поздно закончатся. Нужно подумать о будущем поколении. Они уже будут жить в другой энергетике. Через 10-15 лет дети будут спрашивать, что такое машина, работающая на дизельном топливе или бензине", - продолжил лектор Таллиннского Технического университета.

По его словам, было бы хорошо, если возобновляемые источники энергии могли бы конкурировать с другими. "Солнечные панели легко конкурируют с угольными электростанциями. Это полезно для рынка и для общества", - считает Крупенский.

"Если говорить о нашей стране, то ветряные парки в открытом море имеют хороший потенциал. Помимо островов, у нас большая морская территория, большая часть Балтийского моря принадлежит нам. Стоимость технологии вполне может конкурировать со сланцевой энергетикой. Другой вопрос, способна ли наша электрическая сеть принять столько электроэнергии. Если посмотреть на пропускную электропроводность, то она пропускает три гигаватта мощности, в нашу сеть уже столько подключено. Если мы в Эстонии будем активно развивать это направление, то должны сделать инвестиции в нашу электрическую сеть".