ПОДКАСТ | "Через 10 лет внуки будут спрашивать, что такое дизельный двигатель". Солнечные батареи наше будущее?(34)
В пятом подкасте "Энергокризис-2022" доктор наук Игорь Крупенский рассказал про будущее в сфере энергетики. Как мы будем продавать электричество соседям и почему следующее поколение уже ничего не будет знать о дизельных автомобилях. Слушайте подкаст RusDelfi!
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В последнее время мы все чаще слышим о зеленом повороте. Если кратко, то это переход от ископаемого топлива к возобновляемой энергии, от угля к ветрякам.
"Зеленая революция" необходима по нескольким причинам, - говорит доктор наук Игорь Крупенский. - Во-первых, нужно снизить уровень загрязнения окружающей среды. Особенно сильное влияние на природу люди стали оказывать после индустриальной революции, когда в обиход вошли огромные заводы, выбрасывающие углекислый газ в атмосферу".
Второе - ископаемое топливо скоро закончится. "Всему есть предел. Газ, нефть, уголь рано или поздно закончатся. Нужно подумать о будущем поколении. Они уже будут жить в другой энергетике. Через 10-15 лет дети будут спрашивать, что такое машина, работающая на дизельном топливе или бензине", - продолжил лектор Таллиннского Технического университета.
По его словам, было бы хорошо, если возобновляемые источники энергии могли бы конкурировать с другими. "Солнечные панели легко конкурируют с угольными электростанциями. Это полезно для рынка и для общества", - считает Крупенский.
"Если говорить о нашей стране, то ветряные парки в открытом море имеют хороший потенциал. Помимо островов, у нас большая морская территория, большая часть Балтийского моря принадлежит нам. Стоимость технологии вполне может конкурировать со сланцевой энергетикой. Другой вопрос, способна ли наша электрическая сеть принять столько электроэнергии. Если посмотреть на пропускную электропроводность, то она пропускает три гигаватта мощности, в нашу сеть уже столько подключено. Если мы в Эстонии будем активно развивать это направление, то должны сделать инвестиции в нашу электрическую сеть".
Согласно закону, на новые дома нужно устанавливать солнечные панели. Но установить панели можно и на старые, квартирные или частные дома, считает Крупенский. "Вся наша система поддержки микропроизводителей электричества активно помогает вам подключиться к сети. Вы легко это можете сделать, чтобы продавать электроэнергию.
Это реально даже с нашим эстонским солнцем. Круглогодично не сможете получать энергию от солнца, а в летний период вы точно будете производить больше энергии, чем потребляете. Система будет работать так, что вам не нужно платить, плюс вы сможете продавать какое-то количество энергии сетевому оператору, он обязан у вас ее принять.
Недавно один профессор из Стэнфордского университета построил в Калифорнии у себя дома небольшой энергетический остров. Он поставил на крышу солнечные панели. У него и супруги по электромобилю Tesla. В доме летом работает кондиционер, зимой теплонасос. Он показал счет за год на электроэнергию - он ни купил ни одного киловатта , а даже продал.
В этом вопросе можно быть независимым, но круглогодично обеспечить себя электричеством, благодаря солнечным панелям, нельзя. Поэтому я бы предложил использовать локальное топливо - дерево. Можно протапливать деревом, это тоже возобновляемый источник энергии. При сжигании дерева вы не добавляете в атмосферу углекислого газа, так как дерево за свою жизнь впитывают углекислый газ", - резюмировал он в подкасте RusDelfi.