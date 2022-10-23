23.10.2022, 13:45
Доктор наук Крупенский о газе: жилым домам помогут, а производства придется останавливать(24)
Туз в рукаве: сланцевое масло
ФОТО: | Delfi Meedia
Эксперт в области энергетики, доктор наук Игорь Крупенский ответил в интервью RusDelfi на вопросы о том, почему СПГ-терминал все же отправился в Финляндию, как это повлияет на кошелек эстонцев и описал обстановку с энергобезопасностью на данный момент.
„За последнее время в газовом секторе произошло много изменений, - рассказывает Игорь Крупенский. - Во-первых, цена на газ выросла больше, чем в 10 раз с прошлого года. Во-вторых, исторически, все время, что мы потребляем газ, единственным его источником была Россия. Теперь Эстонии и другим Балтийским странам нужно искать иные варианты“.