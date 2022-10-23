Новости Эстонии
23.10.2022, 13:45

Доктор наук Крупенский о газе: жилым домам помогут, а производства придется останавливать

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Туз в рукаве: сланцевое масло
Игорь Крупенский
Игорь Крупенский
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Эксперт в области энергетики, доктор наук Игорь Крупенский ответил в интервью RusDelfi на вопросы о том, почему СПГ-терминал все же отправился в Финляндию, как это повлияет на кошелек эстонцев и описал обстановку с энергобезопасностью на данный момент.

„За последнее время в газовом секторе произошло много изменений, - рассказывает Игорь Крупенский. - Во-первых, цена на газ выросла больше, чем в 10 раз с прошлого года. Во-вторых, исторически, все время, что мы потребляем газ, единственным его источником была Россия. Теперь Эстонии и другим Балтийским странам нужно искать иные варианты“.

По словам эксперта, у Эстонии три варианта, откуда брать газ:
1. В латышском Инчукалнсе есть подземное газовое хранилище, где Эстония может забронировать какое-то количество газа;

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