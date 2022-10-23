Доктор наук Крупенский о газе: жилым домам помогут, а производства придется останавливать

„За последнее время в газовом секторе произошло много изменений, - рассказывает Игорь Крупенский. - Во-первых, цена на газ выросла больше, чем в 10 раз с прошлого года. Во-вторых, исторически, все время, что мы потребляем газ, единственным его источником была Россия. Теперь Эстонии и другим Балтийским странам нужно искать иные варианты“.