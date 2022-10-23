Жители Эстонии с российским гражданством: решили получить внутренний паспорт РФ, а потом наступила мобилизация

Получение внутреннего паспорта не помешает?

Николаю — пятьдесят, он всю жизнь прожил в Эстонии, хотя имеет российское гражданство. Мужчина работает на заводе, и в начале сентября среди его коллег прошел слух, что в паспортном столе Кингисеппа можно по упрощенной системе получить внутренний паспорт РФ. Предложение казалось уникальным. Ведь единственным документом, удостоверяющим личность гражданина России, постоянно проживающего за ее пределами, например, в Эстонии, является заграничный паспорт. А внутренний паспорт такие российские граждане могут оформить лишь на определенных условиях. А именно: только на территории России в подразделениях Главного управления по вопросам миграции МВД РФ по месту регистрации или по месту временного пребывания в России, если регистрация в России отсутствует.