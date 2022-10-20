БЛОГ УКРАИНКИ | „Европеец, добровольно отказавшийся от права на насилие, для Путина выглядит или дурачком, или жертвой“
Киевлянка Инна Гордиенко продолжает вести свой блог на RusDelfi, в котором обозревает события, происходящие в Эстонии и за ее пределами событиях, давая им оценку и рассказывая о позиции украинцев.
На прошлой неделе произошло много важных, и в тоже время печальных для Украины событий, которые нельзя обойти стороной. И как всегда, украинцы в Эстонии выразили свою сопричастность к этим событиям.
На 229-й день войны Россия нанесла массовые ракетные и авиационные удары по Украине в утренний час пик, когда люди шли на работу, а дети - в школу. По территории нашей страны было выпущено 84 ракеты. Российские оккупанты атаковали Киев, Львов, Хмельницкий, Ивано-Франковск, ракетами наземного, морского и воздушного базирования. Это был самый масштабный обстрел за последние несколько месяцев войны. В результате этого обстрела в украинских городах погибло 11 людей и 89 оказались ранеными. Враг говорит, что не целится в объекты гражданской инфраструктуры, но каждый раз мы видим, как взрываются жилые дома, садики, школы, торговые центры, мосты... Враг говорит, что не убивает детей, но на сегодняшний день в Украине уже погибли 423 ребенка и 804 получили ранения разной степени тяжести.
Украинцы в Эстонии не остались в стороне, и вечером того дня вышли под стены посольства России, чтобы очередной раз обратиться к мировой общественности и призвать ее признать Россию страной-террористом! К митингующим обратились представители украинской диаспоры в Украине, они подчеркнули, что целенаправленная атака россиян на критическую гражданскую инфраструктуру является военным преступлением. Россия однозначно имела целью смерть наибольшего количества гражданских людей и нанесение максимальных разрушений.
„Страна-террорист каждый день уничтожает наш народ, инфраструктуру наших городов и таким образом хочет заставить Украину сесть за стол переговоров с президентом-террористом. Но этого никогда не будет, Украина не станет на колени и не будет вести переговоры с убийцей. Мы вынуждены защищаться и будем продолжать сопротивляться. Весь цивилизованный мир осудил сегодняшние террористические акты россии и это дает нам силы не сдаваться и быть уверенными в нашей победе“, - заявил Владимир Паламар, глава Ассоциации украинских организаций в Эстонии.
Спустя два дня призывы украинского народа к мировой общественности таки были услышаны. Парламентская Ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим! Это первая международная организация в мире, которая приняла такое решение. Но мы уверены, что ее примеру последуют и другие.
И чем больше организаций на официальном уровне признают Россию государством-спонсором терроризма, тем быстрее Украина сможет привлечь Россию к ответственности за содеянные преступления и за геноцид в отношении украинского народа. Резолюция ПАСЕ под названием „Дальнейшая эскалация агрессии РФ против Украины“ была принята 99 голосами депутатов и включает в себя еще три важных пункта: необходимость предоставить Украине системы ПВО для защиты гражданского населения, исключить РФ из Совета безопасности ООН, и создать специальный международный трибунал, который займется расследованием военных преступлений РФ и ее руководства.
Президент Зеленский перед голосованием в ПАСЕ упрекнул страны, которые не поддерживают полную изоляцию РФ и продолжают настаивать на дипломатии. По его словам, сегодня не может быть такой дипломатии, которая была раньше. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает и не уважает международное право! У Путина есть только „свое“ право – право убивать, уничтожать и насиловать. Об этом, а также о том, что на восьмом месяце полномасштабной войны с россиянами и на этапе ядерного шантажа находятся люди и отдельные страны, считающие, что с россиянами возможен диалог в общем смысле, мы говорили на презентации доклада „Путинский нацизм: взгляд через психоаналитическую призму“. Доклад был презентован в Украинским институтом будущего при поддержке Ассоциации украинских организаций в Эстонии.
Психоаналитик и кандидат исторических наук Наталья Давыдова не смогла лично присутствовать в Эстонии, чтобы представить свою работу, потому что российский агрессор начал опять наносить удары по Киеву. Это не помешало ей подключиться к дискуссии с местными политиками, экспертами и журналистами по видеосвязи. Обсуждая суть путинского нацизма и причины появления этого явления, Наталья акцентировала внимание собравшихся на том, что Путин - это человек с перевернутой, извращенной, опасной психикой (перверсия – это психическая структура, которая построена на возможности одновременно признавать и не признавать взаимоисключающие вещи). По ее мнению, в первертов-садистов превращена и большая часть общества в РФ. „Я не считаю, что все, разделяющие взгляды путинского нацизма, являются субъектами с перверсивной структурой, или что на территории РФ проживает 140 миллионов маньяков-садистов, – оговаривается она. – В этом сообществе представлены все структуры, как и в любом другом. Однако дискурс пропаганды является откровенно перверсивным“, - заявила Наталья Давыдова. Эксперт считает, что законы в России, по сути, тоже подчиняются перверсивным нормам. Главное пропагандистское высказывание „РФ никогда войну не начинала, война – это очень плохо, она только за мир, именно ради мира она начала военную спецоперацию с нацистами на территории Украины“ на 100 процентов демонстрирует этот принцип. Для поддержания такой логики существует и „агрессия НАТО“, и мысль, что „на нашу территорию готовилось нападение...“
В основе „нормальности“ путинского нацизма лежит ядро „бить слабого – твое природное право, жертва всегда виновата, потому что она слаба“. „Понятно, что европеец, добровольно отказавшийся от права на насилие, для нациста выглядит или дурачком, или, еще хуже, жертвой – слабым, женоподобным, ничего, кроме презрения, не вызывающим“, – завила на презентации психотерапевт. Думаю, с тем, что Путин понимает только язык силы, сейчас согласится большинство политиков мира.
Самое ужасное, что не только Путин и приближенные к нему опричники имеют садистские наклонности, но и все российское общество.
По мнению Натальи, аккумуляция садистских влечений граждан рф обусловлена социально-экономическим неравенством, психическим регрессом и обществом репрессивного потребления. Важный момент, который позволяет понять, почему российское общество инертно и одновременно агрессивно - это отсутствие социальных лифтов. „Огромная часть живет в беспросветной нужде, без перспектив подняться по социальной и материальной лестнице, даже без надежды отдать потребительский кредит. При этом существует огромный разрыв между бедными и богатыми. Никаких попыток снять социальное напряжение власть и олигархи не делают. Наоборот, богатство на виду. Богатым быть хорошо, а остальные – лохи“, – пояснила присутствующим на мероприятии психотерапевт.
На самом деле, может ли в обществе, крайне неравном в материальном плане, лишенном социальной справедливости, не быть агрессии и садизма? Думаю, ответ прост - конечно, нет. Именно поэтому мы читаем эти жуткие переписки российских жен со своими мужьями, которые воюют на территории Украины, где они призывают их воровать, грабить, насиловать и убивать хохлов и нациков чем больше, тем лучше… Русские готовы страдать без международных пластиковых карт, без привычной одежды и обуви, без возможности путешествовать по миру, только бы можно было и дальше унижать уязвимых, бить более слабых родственников, стрелять по роддомам, гордиться „великой страной“ и не нести ответственность за свою жизнь и поступки.
Один из главных вопросов, который прозвучал во время обсуждения „путинского рашизма“, как же Путину удалось заразить перверсизмом всю страну? Как получилось так, что большая часть российского общества одержима насилием? Наталья Давыдова считает, что к власти пришел перверт, приблизивший к себе еще несколько первертов. Те, в свою очередь, начали приближать к себе тех, кто их понимал, то есть тоже первертов. „Это логично: кого приблизит к себе перверт-генерал – моралиста, который будет нудить о военных преступлениях, или перверта, который с удовольствием поучаствует в развлечениях, а вечером пойдет с командиром в баньку и первый предложит позвонить работницам коммерческого секса? Так успешных первертов становилось больше. Перверсивное большинство не будет против того, что хочет политическая верхушка“, - делает вывод эксперт Украинского института будущего.
Однако, самое ужасное, что все эти годы РФ не была закрытой страной, и весь мир безучастно наблюдал, как путинская власть аннексировала Крым, развязала войну на Донбассе, посадила Навального, объявила все СМИ и отдельных людей с собственным мнением „иностранными агентами“, вытеснила российские и международные гражданские организации за пределы страны. При этом продолжалось строительство „Северного потока“. Бездействие в 2014 году привело к тому, что РФ, будучи уверенной, что никто не вмешается, напала на мирную Украину.
Однако даже такое вопиющее нарушение международной правовой системы, грозящее обрушить весь существующий порядок, не убедило некоторых политиков в необходимости остановить страну-агрессора. Поэтому сейчас очень важно, чтобы мировые лидеры объединились и не дали возможность „нацизму“ пустить свои корни дальше и глубже.
Именно поэтому еще одним важным событием недели стало голосование Генеральной ассамблеи ООН за непризнание присоединения Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в состав россии. За резолюцию о территориальной целостности Украины проголосовало 143 члена Генассамблеи, и только четверо „мощнейших“ соратников России и она сама проголосовали против осуждения аннексии территории Украины. А недавно и Парламент Эстонии принял историческое решение вслед за сеймом Литвы и Латвии. Он одобрил заявление, в котором признал российский режим террористическим и осудил аннексию территорий Украины.
В Рийгикогу заявили, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения псевдореферендумов. Эстонские депутаты поддержали международные расследования по военным преступлениям, совершенным на территории Украины, и призывают судить виновных в специальном международном трибунале. Они также поддержали требование лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. „Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию наибольшей угрозой для мира как в Европе, так и во всем мире“, — говорится в заявлении.
Теперь очень важно, чтобы другие страны последовали примеру Эстонии и одобрили аналогичные декларации. Сейчас законопроект о признании России страной-спонсором терроризма рассматривается в США. Принятие такого решения закроет последние лазейки для страны-агрессора и будет мощнейшим ударом для ее экономики. Сегодня Европарламент одобрил запрос группы евродепутатов о включении в повестку дня пленарных заседаний дебатов о признании России государством – спонсором терроризма. Мы все украинцы с нетерпением ждем этих дебатов и надеемся на принятие резолюции, на, что Россия в ближайшее время будет исключена из всех авторитетных и влиятельных международных организаций: ООН, G20, Интерпола, ВТО и Юнеско!