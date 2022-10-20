БЛОГ УКРАИНКИ | „Европеец, добровольно отказавшийся от права на насилие, для Путина выглядит или дурачком, или жертвой“

„Страна-террорист каждый день уничтожает наш народ, инфраструктуру наших городов и таким образом хочет заставить Украину сесть за стол переговоров с президентом-террористом. Но этого никогда не будет, Украина не станет на колени и не будет вести переговоры с убийцей. Мы вынуждены защищаться и будем продолжать сопротивляться. Весь цивилизованный мир осудил сегодняшние террористические акты россии и это дает нам силы не сдаваться и быть уверенными в нашей победе“, - заявил Владимир Паламар, глава Ассоциации украинских организаций в Эстонии.

Украинцы в Эстонии не остались в стороне, и вечером того дня вышли под стены посольства России, чтобы очередной раз обратиться к мировой общественности и призвать ее признать Россию страной-террористом! К митингующим обратились представители украинской диаспоры в Украине, они подчеркнули, что целенаправленная атака россиян на критическую гражданскую инфраструктуру является военным преступлением. Россия однозначно имела целью смерть наибольшего количества гражданских людей и нанесение максимальных разрушений.

На 229-й день войны Россия нанесла массовые ракетные и авиационные удары по Украине в утренний час пик, когда люди шли на работу, а дети - в школу. По территории нашей страны было выпущено 84 ракеты. Российские оккупанты атаковали Киев, Львов, Хмельницкий, Ивано-Франковск, ракетами наземного, морского и воздушного базирования. Это был самый масштабный обстрел за последние несколько месяцев войны. В результате этого обстрела в украинских городах погибло 11 людей и 89 оказались ранеными. Враг говорит, что не целится в объекты гражданской инфраструктуры, но каждый раз мы видим, как взрываются жилые дома, садики, школы, торговые центры, мосты... Враг говорит, что не убивает детей, но на сегодняшний день в Украине уже погибли 423 ребенка и 804 получили ранения разной степени тяжести.

На прошлой неделе произошло много важных, и в тоже время печальных для Украины событий, которые нельзя обойти стороной. И как всегда, украинцы в Эстонии выразили свою сопричастность к этим событиям.

Спустя два дня призывы украинского народа к мировой общественности таки были услышаны. Парламентская Ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим! Это первая международная организация в мире, которая приняла такое решение. Но мы уверены, что ее примеру последуют и другие.

И чем больше организаций на официальном уровне признают Россию государством-спонсором терроризма, тем быстрее Украина сможет привлечь Россию к ответственности за содеянные преступления и за геноцид в отношении украинского народа. Резолюция ПАСЕ под названием „Дальнейшая эскалация агрессии РФ против Украины“ была принята 99 голосами депутатов и включает в себя еще три важных пункта: необходимость предоставить Украине системы ПВО для защиты гражданского населения, исключить РФ из Совета безопасности ООН, и создать специальный международный трибунал, который займется расследованием военных преступлений РФ и ее руководства.

Президент Зеленский перед голосованием в ПАСЕ упрекнул страны, которые не поддерживают полную изоляцию РФ и продолжают настаивать на дипломатии. По его словам, сегодня не может быть такой дипломатии, которая была раньше. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает и не уважает международное право! У Путина есть только „свое“ право – право убивать, уничтожать и насиловать. Об этом, а также о том, что на восьмом месяце полномасштабной войны с россиянами и на этапе ядерного шантажа находятся люди и отдельные страны, считающие, что с россиянами возможен диалог в общем смысле, мы говорили на презентации доклада „Путинский нацизм: взгляд через психоаналитическую призму“. Доклад был презентован в Украинским институтом будущего при поддержке Ассоциации украинских организаций в Эстонии.