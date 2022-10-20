На эстонско-российской границе ужесточены правила перевозки грузов(5)
7 октября вступил в силу восьмой пакет санкций против Российской Федерации, который пополнил прежние списки товаров, находящихся под запретом на импорт и экспорт, в том числе бытовой техникой, одеждой, табачными изделиями, химикатами и предметами личной гигиены, товарами двойного назначения, товарами, используемыми для пыток, новейшими технологиями и прочим. Переходный период для товаров, перевозимых на основании договоров, будет действовать до 8 января 2023.
„Таможенники проработали списки тех товаров и их составляющих, которые находятся под запретом, а также в течение двух недель внедрили его в работу. Грузоперевозчики считаются с тем, что пристальное внимание таможенников обращено на товары, подпадающие под санкции; пока не возникало проблем с новым списком“, – сказал руководитель Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук. „Новый пакет санкций внёс изменения в те группы товаров, на которые ранее не распространялось ограничение при их ввозе. Например, на предметы личной гигиены, мыло, средства по уходу за кожей, средства для гигиены полости рта и зубов, рюкзаки, женские сумки, предметы одежды для женщин и девочек“, – добавил Трейнбук.
Подробный список товаров, которые находятся под запретом, доступен здесь.
Налогово-таможенный департамент обращает внимание на то, что таможня обязана задерживать товар, подпадающий под санкции, который превышает количество, необходимое для поездки или предназначенное для личного использования.