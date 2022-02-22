Правительство Эстонии готовится к возможным последствиям военной эскалации против Украины
Члены правительства ЭР осудили решение президента России Владимира Путина о признании сепаратистских народных республик и введении в регион дополнительных воинских подразделений. Это грубое нарушение международного права, которое увеличивает вероятность масштабного расширения военных действий и представляет угрозу для безопасности всей Европы.
”Члены правительства Эстонии единодушно осуждают признание сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик. Под прикрытием миротворческой миссии проводится атака против государственности, суверенитета и территориальной целостности Украины”, — сказала премьер-министр Кая Каллас.
”Россия в одностороннем порядке положила конец Минским соглашениям и очень сильно усложнила дальнейшие дипломатические действия. Если восемь лет назад Россия скрывала свое участие в событиях в сепаратистских республиках в восточной части Украины, то теперь она открыто закрепляет свою агрессию против Украины. Кроме того, это может стать предлогом для более широкой агрессии против Украины. Мы ведем работу с целью достижения единодушного международного осуждения и реакции. ЕС должен незамедлительно ввести жесткие санкции, и НАТО должно дать событиям свою оценку. В этой ситуации постоянного роста напряженности Эстония продолжает всесторонне поддерживать Украину и выступать за то, чтобы ответ демократических стран был единым и быстрым”, — подчеркнула Каллас.
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс подчеркнула, что решение президента России Владимира Путина о признании находящихся в восточной части Украины так называемых Донецкой и Луганской народных республик является грубейшим нарушением международного права. ”Ясно, что нарушение условий Минских мирных соглашений в одностороннем порядке прекращает их выполнение. Мы немедленно обсудим эскалацию со своими союзниками, и мы считаем, что действиям России следует незамедлительно дать международную оценку и применить санкции”. Министр иностранных дел отметила, что Эстония оказывает Украине, наряду с помощью вооружениями, невоенную и гуманитарную помощь. ”Мы пересматриваем сейчас имеющиеся у Эстонии резервы, чтобы по возможности еще больше поддержать Украину гуманитарной помощью”.
Наряду с атакой России на суверенитет Украины, члены правительства также обсудили готовность Эстонии к преодолению влияний военной эскалации вокруг Украины.
”Сегодня мы снова оценили планы государства для тех ситуаций, которые могут сложиться в Эстонии в случае развития вооруженного нападения России на Украину”, — сказала премьер-министр. ”Ясно, что широкое распространение военных действий в Европе повлияет не только на ситуацию в Украине, но и, вероятно, на наше положение. В связи с этим все министерства проанализировали возможное влияние усиления военных действий в Украине на Эстонию”.
Члены правительства рассмотрели возможные сценарии по сферам управления министерств, чтобы спланировать необходимые действия и ресурсы. Например, Министерство внутренних дел постоянно обновляет свои кризисные планы, Министерство социальных дел проводит подготовку к возможному приему военных беженцев, Министерство экономики и коммуникаций проверяет кибербезопасность жизненно важных услуг в сфере экономики, Министерство финансов составило план обеспечения денежных потоков государства в условиях кризиса и проанализировало возможное влияние кризиса на экономику Эстонии, Банк Эстонии проверяет готовность банковской системы, а состояние антикризисных резервов страны проверено по сферам управления.
Прямой военной угрозы ни для Эстонии, ни для стран-членов НАТО нет. Но к наступлению неожиданных кризисных условий, наряду с государством, должны быть также готовы местные самоуправления, частный сектор и каждый житель.
По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, в сегодняшней сложной ситуации очень важное значение приобретают тесное международное сотрудничество и взаимная поддержка. ”Мы дадим Украине, которая в результате действий России попала под сильное давление, уверенность и поддержку, чтобы она не остались одна в этой кризисной ситуации”, — отметил министр внутренних дел. Для Эстонии сегодня нет прямой военной угрозы. Наша граница охраняется, наш общественный и конституционный порядок обеспечен и находится под постоянным наблюдением. Но, по словам министра внутренних дел, расширение военных действий в Украине оказало бы ощутимое влияние и на Эстонию.
”Готовым нужно быть к любой ситуации, особенно к гибридным угрозам, которые могут сопутствовать военным действиям в Европе”, — сказал Яани. ”При разрешении кризисных ситуаций важно, чтобы наше общество было сплоченным. Очень важно, чтобы люди в Эстонии помогали друг другу. Также важно, чтобы государственные и муниципальные учреждения и предприятия сотрудничали между собой и работали над поиском решений”. По словам Яани, Спасательный департамент в течение многих лет постоянно предоставлял информацию о подготовке к кризисным ситуациям, и у него сложилось хорошее сотрудничество с кризисными комиссиями местных самоуправлений.
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