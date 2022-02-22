Правительство Эстонии готовится к возможным последствиям военной эскалации против Украины

”Члены правительства Эстонии единодушно осуждают признание сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик. Под прикрытием миротворческой миссии проводится атака против государственности, суверенитета и территориальной целостности Украины”, — сказала премьер-министр Кая Каллас.

”Россия в одностороннем порядке положила конец Минским соглашениям и очень сильно усложнила дальнейшие дипломатические действия. Если восемь лет назад Россия скрывала свое участие в событиях в сепаратистских республиках в восточной части Украины, то теперь она открыто закрепляет свою агрессию против Украины. Кроме того, это может стать предлогом для более широкой агрессии против Украины. Мы ведем работу с целью достижения единодушного международного осуждения и реакции. ЕС должен незамедлительно ввести жесткие санкции, и НАТО должно дать событиям свою оценку. В этой ситуации постоянного роста напряженности Эстония продолжает всесторонне поддерживать Украину и выступать за то, чтобы ответ демократических стран был единым и быстрым”, — подчеркнула Каллас.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс подчеркнула, что решение президента России Владимира Путина о признании находящихся в восточной части Украины так называемых Донецкой и Луганской народных республик является грубейшим нарушением международного права. ”Ясно, что нарушение условий Минских мирных соглашений в одностороннем порядке прекращает их выполнение. Мы немедленно обсудим эскалацию со своими союзниками, и мы считаем, что действиям России следует незамедлительно дать международную оценку и применить санкции”. Министр иностранных дел отметила, что Эстония оказывает Украине, наряду с помощью вооружениями, невоенную и гуманитарную помощь. ”Мы пересматриваем сейчас имеющиеся у Эстонии резервы, чтобы по возможности еще больше поддержать Украину гуманитарной помощью”.

Наряду с атакой России на суверенитет Украины, члены правительства также обсудили готовность Эстонии к преодолению влияний военной эскалации вокруг Украины.