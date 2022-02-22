Глава МИД РФ Лавров: у Украины нет права на суверенитет

"Если говорить о принципе суверенитета и территориальной целостности, то один из ключевых документов, который все юристы рассматривают в качестве базового для толкования Устава (ООН), является декларация о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами. Никогда нигде эта декларация не подвергалась сомнению", — сказал министр, передает "Интерфакс".

Он подчеркнул, что, касаясь суверенитета и территориальной целостности, эта декларация подчеркивает, что он должен "неукоснительно соблюдаться в отношении всех государств, соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов, и вследствие этого имеющих правительство, представляющее без различия рас, вероисповедания и цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".

"Думаю, никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 года представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства", — добавил министр.

Лавров добавил, что многие регионы Украины отвергли "подобный антиконституционный шаг", и "то, что произошло в Крыму, то, что произошло на востоке Украины, показывает, насколько отвергнуто это правительство, этот режим был миллионами жителей Украины в то время".

Таким образом глава МИД прокомментировал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о том, что признание так называемых ДНР и ЛНР нарушает суверенитет Украины.

Днем ранее в телеобращении президент Владимир Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после госпереворота 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал "от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве", "незамедлительно прекратить боевые действия".