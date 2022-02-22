Совет Федерации дал разрешение на использование Вооруженных сил России за рубежом

Об этом заявила на заседании Совефеда спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, профильные комитеты уже рассмотрели обращение президента.

Сенатор Андрей Клишас в своем выступлении отметил, что общую численность формирований российской армии за рубежом, сроки их пребывания и территорию пребывания определит президент.

Вскоре Совет Федерации дал согласие президенту России на использование вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе.

Соответствующее постановление единогласно принято во вторник на внеочередном заседании верхней палаты парламента. За это решение проголосовали 153 сенатора, передает ТАСС.

"Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ", - говорится в постановлении.

Документ вступает в силу с момента его принятия.

21 февраля Владимир Путин заявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками.

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