Экс-посол Эстонии в РФ: пришло время отключить Россию от системы SWIFT
Экс-посол Эстонии в России и бывший министр иностранных дел, а ныне депутат Европарламента Марина Кальюранд прокомментировала речь президента РФ Владимира Путина.
"Я знаю, что нельзя придавать большое значение заявлениям автократов, но сейчас ситуация иная, поскольку говорит человек, от которого зависит мир и безопасность в Европе; от которого зависит, начнется ли новая волна войн и погибнут ли невинные люди. По этой причине советую послушать или прочесть вчерашнюю речь Путина. Желательно слушать на русском языке. Эта речь невероятно циничная и жестокая, но при этом предсказуемая и честная. Именно так Путин и думает: Российскую империю следует восстановить любой ценой. Путин просто и ясно заявил о своей мечте относительно будущего России. Путин угрожал и Эстонии.
Вчерашнее выступление должно открыть глаза всем в Эстонии, в том числе и тем, кто желает видеть над Тоомпеа российский триколор, а также тем, кто молча поддерживает такую позицию. Я не раздуваю панику. Я не считаю, что Россия нападет на Эстонию — члена НАТО — с оружием. Это было бы безумным и саморазрушительным. Наше счастье, что мы входим в состав ЕС и НАТО. Но это также влечет за собой ответственность и обязанности. Наша обязанность — совместно с союзниками и партнерами сделать все, чтобы мечта Путина о ”восстановлении Российской империи” не сбылась никогда. Мы должны быть едины как никогда прежде, как в своих политических заявлениях, так и в действиях.
Пришло время вводить действенные санкции, начиная с отключения России от системы SWIFT и заканчивая окончательной остановкой Nordic Stream 2. Да, это ударит и по ЕС, и по Эстонии. Но в конце концов необходимо обеспечить энергетическую независимость Евросоюза от России", — написала Кальюранд на своем сайте.
22 февраля во второй половине дня Германия объявила о приостановке запуска газопровода "Северный поток 2". Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, сокращённо SWIFT (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.
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