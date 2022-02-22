Экс-посол Эстонии в РФ: пришло время отключить Россию от системы SWIFT

"Я знаю, что нельзя придавать большое значение заявлениям автократов, но сейчас ситуация иная, поскольку говорит человек, от которого зависит мир и безопасность в Европе; от которого зависит, начнется ли новая волна войн и погибнут ли невинные люди. По этой причине советую послушать или прочесть вчерашнюю речь Путина. Желательно слушать на русском языке. Эта речь невероятно циничная и жестокая, но при этом предсказуемая и честная. Именно так Путин и думает: Российскую империю следует восстановить любой ценой. Путин просто и ясно заявил о своей мечте относительно будущего России. Путин угрожал и Эстонии.

Вчерашнее выступление должно открыть глаза всем в Эстонии, в том числе и тем, кто желает видеть над Тоомпеа российский триколор, а также тем, кто молча поддерживает такую позицию. Я не раздуваю панику. Я не считаю, что Россия нападет на Эстонию — члена НАТО — с оружием. Это было бы безумным и саморазрушительным. Наше счастье, что мы входим в состав ЕС и НАТО. Но это также влечет за собой ответственность и обязанности. Наша обязанность — совместно с союзниками и партнерами сделать все, чтобы мечта Путина о ”восстановлении Российской империи” не сбылась никогда. Мы должны быть едины как никогда прежде, как в своих политических заявлениях, так и в действиях.

Пришло время вводить действенные санкции, начиная с отключения России от системы SWIFT и заканчивая окончательной остановкой Nordic Stream 2. Да, это ударит и по ЕС, и по Эстонии. Но в конце концов необходимо обеспечить энергетическую независимость Евросоюза от России", — написала Кальюранд на своем сайте.