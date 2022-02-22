"Абсурдный спектакль" Путина и "объявление войны". Мировая пресса о признании "ДНР" и "ЛНР"

"Абсурдный спектакль" Путина

Guardian задается вопросом, действительно ли заседание Совета безопасности России, на котором его участники, обращаясь к президенту Путину, единогласно высказывались за признание независимости ДНР и ЛНР, транслировалось в прямом эфире. Издание называет происходившее "абсурдным спектаклем".

Обмена мнениями было очень мало, а видимую "спонтанность" мероприятия подрывали крупные планы некоторых участников Совбеза, указывая на то, что "прямая" трансляция на самом деле была снята несколькими часами ранее, пишет издание.

Это не помешало российскому президенту особо отметить, что на мероприятии происходил активный обмен мнениями.

Было совершенно ясно, что решение о признании ДНР и ЛНР было принято задолго до этого странного, срежиссированного мероприятия, комментирует Guardian судьбоносное заседание Совета безопасности России.

Появление Путина спустя несколько часов с длинной, заранее заготовленной речью сделало утверждения о том, что все решения принимались в режиме реального времени, еще менее правдоподобными.

Вполне вероятно, что российский президент вынашивает гораздо более далекоидущие планы, чем просто откусить кусочек от востока Украины и взять на себя официальную ответственность за территории, которые он и так уже де-факто контролировал, пишет Guardian.

Финальные слова Путина о том, что если Киев не прекратит боевые действия, то Украина понесет ответственность "за продолжение кровопролития", были до крайности зловещими. Это звучало просто как объявление войны, отмечает издание.

"Бессвязная речь" Путина

Западу может не всегда нравиться то, что говорит президент Путин, но даже его критики признают, что обычно он говорит хорошо, пишет обозреватель Times Марк Беннеттс.

Однако вчера, когда он объявлял народу, что Россия признает независимость двух поддерживаемых Кремлем самопровозглашенных республик на востоке Украины, он, похоже, утратил свои способности к риторике.