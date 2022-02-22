ВИДЕО | Стальнухин хвалит речь Путина: логичная и понятная, послание к народу России

Вчерашнюю речь президента РФ Владимира Путина он не слышал, зато прочитал ее текст полностью. "Логичная и понятная. Послание к народу России. Мне кажется, что она хорошо зайдет".

Путин заявил, что Украина планирует использовать ядерное оружие. На это же опирается и Стальнухин в своем обосновании того, почему Россия реагирует так, как сейчас происходит.

Он считает, что в подобной ситуации Эстония вела бы себя так же, будь на это возможность.

Стальнухин привел в пример, что США тут же направляет свои войска, если их государству угрожает опасность: "В мировой политике так принято. Считать, что Россия дружелюбный, маленький, пушистый и белый медвежонок — ни одна страна не такая. Каждая страна защищает свои интересы, как и Россия сейчас".