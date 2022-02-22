ВИДЕО | Оудекки Лооне: когда начинает приближаться третья мировая война, стоило бы притормозить

Что касается речи президента РФ Владимира Путина, то Лооне считает, что об истории могли бы, в первую очередь, говорить именно историки. По ее словам, сейчас неразумный подход к тому, чтобы рыться в истории.

"Конечно же, интересно наблюдать, какая интерпретация истории в глазах нашего соседа", — добавила Лооне.

Она отметила, что Россия защищает свои интересы, теперь возможно и использование силы, но это закончится плохо.

"Кризисы можно решать с помощью войны и переговоров", — отметила Лооне и добавила, что в ситуации, когда начинает приближаться третья мировая война, стоило бы притормозить — всем сторонам.

Что касается заключенного с "Единой Россией" договора о сотрудничестве, то по словам Лооне, в его рамках не было предпринято ни одного шага. "Ведь он был заключен при других условиях и с надеждой, что удастся поддерживать хорошие отношения с соседом", — констатировала она.

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