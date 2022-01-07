В Казахстане в ходе зачисток задержано более 3000 и ликвидировано 26 человек. Протестующие забаррикадировались в офисе телеканала "Мир"

Все здания акиматов (мэрий) в Казахстане в настоящее время освобождены и взяты под охрану правоохранительных органов, передает "Интерфакс".

В здании телеканала "Мир" в Алма-Ате забаррикадировались террористы, сообщила в эфире госканалов комендатура Алматы.

"Террористы забаррикадировались в здании телеканала "Мир" на площади Республики в Алматы", — говорится в сообщении.

Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики. Об этом во время заседания контртеррористического штаба заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что силы правопорядка проводят напряженную работу.

”Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию”, — сказал глава государства.

По его словам, террористы все еще применяют оружие и наносят ущерб имуществу жителей Казахстана. Поэтому контртеррористические акции необходимо ”продолжать до полного уничтожения боевиков”, заявил политик.