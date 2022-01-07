Ведущая "Дождя": Преследовать в Казахстане будут всех, кто так или иначе поддержал протест(18)
Ведущая телеканала "Дождь" Катерина Котрикадзе поделилалсь своим мнением относительно происходящего в Казахстане.
Человек, который называет себя лидером казахстанской оппозиции, бывший министр энергетики Мухтар Аблязов в нашем эфире очень жестко отстаивает свою позицию. По его мнению, Назарбаев никуда не делся и именно он управляет всеми процессами. Ну я смотрю со стороны (как и он, кстати), и впечатление складывается ровно противоположное. Назарбаев, по всей видимости, навсегда покинул Казахстан.
Сначала власти допустили подорожание сжиженного газа, что привело к протестным выступлениям в западных областях Казахстана.
Это стало полной неожиданностью для чиновников, а вот что было дальше - главный вопрос. Тут есть разные версии. Наиболее правдоподобная: президент Касым-Жомарт Токаев увидел для себя возможность избавиться от Назарбаева и его клана, убить двух зайцев, освободиться от контроля со стороны истинного властителя Казахстана и одновременно успокоить людей, свалив всю ответственность за рост цен на председателя Совбеза.
И тут председатель Совбеза и его многочисленные соратники/родственники/приближенные организовали вот этих боевиков, громящих магазины и административные здания, поджигающих всё подряд и готовых стрелять по полиции (а также резать головы). Эта версия требует подтверждений, повторюсь, я предлагаю сейчас лишь то, что может оказаться правдой - в отсутствие связи с Алматы других возможностей судить о происходящем у нас нет.
Зато мы можем судить о том, как ведет себя господин Токаев. Он заявляет о необходимости уничтожать террористов, стрелять на поражение, не разделяя бандитов и мирных активистов. Он обвиняет “так называемые свободные средства массовой информации и забугорных деятелей” - в лучших традициях российского коллеги. Казахстану предстоит очень тяжелый период. Преследовать будут всех, кто так или иначе поддержал протест.
Ну и российский коллега, которого Токаев благодарит за “товарищескую, теплую реакцию” на просьбу о помощи, получает, несомненно, гарантии лояльности от Казахстана. Как раз вчера в эфире "Дождя" Затулин (Константин Затулин, депутат Госдумы - прим. RusDelfi) жаловался на Назарбаева: мол, не пускал Россию к себе, опасался. Токаев пустит. Так в Москве попрощались с елбасы - своим, казалось, многолетним, проверенным другом. Смешно, кстати, что на гостелевидении Казахстана избегают названия “Нурсултан”. Предпочитают “столица”.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.