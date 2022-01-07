Ведущая "Дождя": Преследовать в Казахстане будут всех, кто так или иначе поддержал протест

Человек, который называет себя лидером казахстанской оппозиции, бывший министр энергетики Мухтар Аблязов в нашем эфире очень жестко отстаивает свою позицию. По его мнению, Назарбаев никуда не делся и именно он управляет всеми процессами. Ну я смотрю со стороны (как и он, кстати), и впечатление складывается ровно противоположное. Назарбаев, по всей видимости, навсегда покинул Казахстан.

Сначала власти допустили подорожание сжиженного газа, что привело к протестным выступлениям в западных областях Казахстана.

Это стало полной неожиданностью для чиновников, а вот что было дальше - главный вопрос. Тут есть разные версии. Наиболее правдоподобная: президент Касым-Жомарт Токаев увидел для себя возможность избавиться от Назарбаева и его клана, убить двух зайцев, освободиться от контроля со стороны истинного властителя Казахстана и одновременно успокоить людей, свалив всю ответственность за рост цен на председателя Совбеза.

И тут председатель Совбеза и его многочисленные соратники/родственники/приближенные организовали вот этих боевиков, громящих магазины и административные здания, поджигающих всё подряд и готовых стрелять по полиции (а также резать головы). Эта версия требует подтверждений, повторюсь, я предлагаю сейчас лишь то, что может оказаться правдой - в отсутствие связи с Алматы других возможностей судить о происходящем у нас нет.

Зато мы можем судить о том, как ведет себя господин Токаев. Он заявляет о необходимости уничтожать террористов, стрелять на поражение, не разделяя бандитов и мирных активистов. Он обвиняет “так называемые свободные средства массовой информации и забугорных деятелей” - в лучших традициях российского коллеги. Казахстану предстоит очень тяжелый период. Преследовать будут всех, кто так или иначе поддержал протест.