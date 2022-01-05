Посол Эстонии в Казахстане: в столице безопасно, тревога носит субъективный характер

"События до сего момента происходили вдали от столицы — Нур-Султана", — сказал Тирс.

Беспорядки не коснулись посольства и косвенным путем — права и интересы находящихся в Казахстане эстонцев в связи с демонстрациями не пострадали, необходимости в их защите еще не возникало.

"Никто из граждан Эстонии за помощью в посольство не обращался", — отметил Тирс.

В МИД ЭР также никто помощи не просил. В министерстве никто из жителей Эстонии краткосрочную поездку в Казахстан не зарегистрировал. По Регистру народонаселения в Казахстане на постоянной основе проживают 29 граждан ЭР.

"С 16 часов по местному времени в Нур-Султане объявлено чрезвычайное положение, с 23.00 до 7.00 действует комендантский час", — сообщил Тирс. Помимо ограничений в передвижении, правительство Казахстана ограничило по всей стране работу мобильной связи и интернета. Что, разумеется, отразилось на работе посольства.

Рекомендация для граждан Эстонии: для получения помощи обращаться по общему телефону +372 5301 9999. Находящимся в Казахстане жителям Эстонии рекомендуется избегать мест скопления народа и следовать распоряжениям властей.

По словам Тирса, пребывание иностранцев в данный момент в Казахстане безопасно.