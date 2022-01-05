Матч КХЛ в Казахстане прошел несмотря на протесты

В целях безопасности организаторы приняли решение не пускать на матч зрителей. Матч начался в 18.30 по местному времени и завершился два часа спустя победой хозяев (3:2).

2 января в Казахстане началась волна протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. К утру 5 января протесты охватили крупнейшие города. Особенно серьезно ситуация выглядит в бывшей столице Алматы.

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