Президент Казахстана обратился к странам ОДКБ за помощью в подавлении протестов

”Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле, это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь”, — сказал Токаев (цитата по ”Интерфаксу”).

По словам Токаева, ”данные террористические банды являются по сути дела международными”, они, заявил президент Казахастана, ”прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии”.

Он также сказал, что ”террористические банды” захватывают ”крупные инфраструктурные объекты”.

”В частности, в Алматы захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты. Алматы подверглась нападению, разрушению, вандализму”, — заявил президент Казахстана.

Он сообщил, что под Алма-Атой идёт упорный бой "террористических банд" с воздушно-десантным подразделением Минобороны;

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан.

Ранее во время обращения к нации Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Сам Назарбаев протесты, продолжающиеся в Казахстане со 2 января, никак не комментировал.

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