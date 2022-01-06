Если бы переворот в Казахстане удался, русским пришлось бы бежать?

Я был в Казахстане 24 марта 2019 года на футболе. Сборная Россия выиграла у хозяев поля 4:0. Так вот, футбол в Астане был самым настоящим экстримом. Например, вокруг меня сначала на входе, потом на трибуне дрались казахи. Не то что прямо мордобой, но русскую девушку, которая непонятно как там оказалась, пришлось сажать на всяких случай на кресло рядом с собой. Так вот она обрисовала причину потасовок: казахи, которые не говорят по-русски, ненавидят своих сограждан, которые на этом языке говорят в повседневной жизни. Если к русским отношение такое, что на них не кидаются с кулаками, то внутри национального большинства отношения довольно напряженные.

И все это на фоне жуткой бедности и ряда непопулярных реформ елбасы, которые он провел, еще будучи у власти.

Даже сама Астана, а в марте 2019 года, после отставки Назарбаева, уже Нур-Султан, выглядит просто заштатной провинцией, если отойти от центра хотя бы на 50 метров. Стоит ли удивляться тому, что около национального стадиона и ледовой арены ”Барыса” стоят сараи, в которых на глазах согнанной на футбол полиции продают паленую водку?

Собственно, неудивительно, что сейчас рванула именно Алма-Ата. Помните, что стало триггером протеста в Хабаровске? Перенос столицы ДФО во Владивосток. Тут же речь о переносе столицы в Акмолу, в которой на момент решения Назарбаева проживало 287 тысяч человек. Только потом она стала Астаной, а в марте 2019 года Нур-Султаном.

Правда, обиду нельзя ставить на первое место. Все-таки за это время в Алма-Ате поменялось население. Те, кто поуспешнее, уехали делать карьеру в Нур-Султан или в Россию. Их заместили так называемые мамбеты, то есть сельская молодежь, выросшая в степи, мигранты первого поколения. Они живут общинами, поэтому никаких проблем в том, чтобы собраться при отключенном Интернете, нет. Кроме того, у них семьи, как правило, многодетные, а образование им замещает вера и Коран. Основой протестов и стали совсем молодые мамбеты 20-25 лет.