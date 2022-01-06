Невзоров: Казахстан не повторил ошибок Беларуси — тут сразу по рогам

Казахская ночь напомнила Кремлю, что и он тоже живет в карточном домике. И если домик еще стоит, то это совеем не по причине его прочности, а просто потому, что народ на него еще не дунул. Поэтому в Кремле сейчас, понятно, дикая паника. Представь себе ощущение людей, которые всерьез уверовали, что они вечные и бессмертные, и вдруг они случайно заглядывают в морг и обнаруживают, что там приготовленные именные железные каталки подписанные и разделочные VIP-столы. Конечно, это очень сильно портит настроение и очень сильно отрезвляет.

Вот пока Кремль в шоке… Если ты заметила, он еще не выработал информационной стратегии, они чего-то продолжают лепетать то про газ, то про непонятные волнения. Но потом, конечно, пойдут проверенным путем про американских агентов и про вбросы большие сумм в организацию протестов. Я бы им рекомендовал лучше, конечно, взять стратегию следующую: рассказывать, что вообще все это было сделано для того, чтобы оказать давление на Путина перед известной встречей по поводу ультиматума для НАТО. Это будет наиболее правдоподобно для старушек у телевизоров. И вот тут-то они и зашамкают, что ”да, вот тут-то собака и зарыта”.

Что, собственно говоря, произошло в Казахстане? В Казахстане закончился 91-й год. Это произошло сегодня ночью. Произошло крушение совка окончательно. Вот этот унылый, тупой, никуда не идущий режим, мрачное, обессмысленное прозябание в качестве заднице мира. Причем задница небольшая, он способно обеспечить благополучие и всякие придури очень маленького назарбаевского клана, а все остальные 20 миллионов людей — это навоз, который обязан питать рост и вечную молодость, старость страшной злобной тыквы по фамилии Назарбаев.