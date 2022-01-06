Лозунги такие: "Верните пенсионный возраст, поднимите зарплату!”. Интервью с жительницей Алматы

Происходящие сейчас в Казахстане события сначала были представлены как стихийные бунты недовольного народа против повышения цен на газ. Являются ли протесты действительно народными и стихийными, пока установить невозможно. Информация, поступающая из соседней страны, противоречива и обрывиста — отчасти из-за блокады интернета, отчасти из-за явной идеологической заряженности тех или иных комментаторов — как с российской, так и с других сторон. Нашему корреспонденту удалось связаться со своей знакомой, русской казахстанкой Екатериной Бобровой (имя изменено), которая всю жизнь живет в Алматы. Мы хотели выяснить, как видят происходящее она, ее семья и друзья.

Сейчас в бывшей советской столице Казахстана не работает интернет, телевидение, телефонная связь регулярно прерывается. И беседа нашего корреспондента также была прервана: связь закончилась внезапно и до сих пор на том конце провода — даже не сообщение автоответчика о недоступном абоненте, а просто тишина. Тем не менее, Екатерина успела рассказать нам, что ничего еще не закончено: город буквально наводнен тысячами митингующих. Женщина понимает причины, по которым люди вышли на улицы, и нелестно отзывается о бывшем президенте Нурсултане Назарбаеве. Но при этом ждет появления хоть какой-то власти, которая остановит мародеров и наладит в город поставки продовольствия, которое может вскоре подойти к концу.

От Назарбаева все устали, но такого мы не ожидали



— Ожидали ли вы, что события начнут развиваться именно так? Были какие-то предпосылки к кровопролитию?

— Конечно, от Назарбаева все устали… Он у власти с советских времен, ничего без его ведома не решается. Он со своей бандой нос запустил повсюду, и никто ничего не мог с этим поделать. У всех накипело. И когда повысили цены, конечно, для людей это стало последней каплей, и это правильно.