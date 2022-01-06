Лозунги такие: "Верните пенсионный возраст, поднимите зарплату!”. Интервью с жительницей Алматы(8)
Армии нет, на улицах мародеры, кончается продовольствие. Интервью с русской жительницей Алматы о протестах в Казахстане от издания "Znak".
Происходящие сейчас в Казахстане события сначала были представлены как стихийные бунты недовольного народа против повышения цен на газ. Являются ли протесты действительно народными и стихийными, пока установить невозможно. Информация, поступающая из соседней страны, противоречива и обрывиста — отчасти из-за блокады интернета, отчасти из-за явной идеологической заряженности тех или иных комментаторов — как с российской, так и с других сторон. Нашему корреспонденту удалось связаться со своей знакомой, русской казахстанкой Екатериной Бобровой (имя изменено), которая всю жизнь живет в Алматы. Мы хотели выяснить, как видят происходящее она, ее семья и друзья.
Сейчас в бывшей советской столице Казахстана не работает интернет, телевидение, телефонная связь регулярно прерывается. И беседа нашего корреспондента также была прервана: связь закончилась внезапно и до сих пор на том конце провода — даже не сообщение автоответчика о недоступном абоненте, а просто тишина. Тем не менее, Екатерина успела рассказать нам, что ничего еще не закончено: город буквально наводнен тысячами митингующих. Женщина понимает причины, по которым люди вышли на улицы, и нелестно отзывается о бывшем президенте Нурсултане Назарбаеве. Но при этом ждет появления хоть какой-то власти, которая остановит мародеров и наладит в город поставки продовольствия, которое может вскоре подойти к концу.
От Назарбаева все устали, но такого мы не ожидали
— Ожидали ли вы, что события начнут развиваться именно так? Были какие-то предпосылки к кровопролитию?
— Конечно, от Назарбаева все устали… Он у власти с советских времен, ничего без его ведома не решается. Он со своей бандой нос запустил повсюду, и никто ничего не мог с этим поделать. У всех накипело. И когда повысили цены, конечно, для людей это стало последней каплей, и это правильно.
Но мы думали, что все закончится очень быстро: люди выйдут, помитингуют и разойдутся, даже сначала и не обращали внимания на происходящее. Потом начались взрывы дымовых гранат, их было слышно повсюду, тогда мы насторожились. Но было даже смешно, что ни полиция, ни армия ничего не могут сделать. А вот когда захватили аэропорт — стало страшно. Только тогда пришло понимание, что все серьезно.
Теперь, после увиденного, мы даже не знаем, есть ли у нас армия или те вялые действия — это все, на что здесь способны власти.
— Ну сейчас же аэропорт зачищен, стало спокойнее? Пришло понимание, что скоро все закончится?
— Кто вам сказал, что аэропорт зачищен?
— Вчера вечером официально объявили по всем каналам…
— Мы находимся в полном неведении! А что еще говорят?
— С утра в интернете был ролик, что площадь зачищена, и что власть понемногу возвращается…
— А вот это неправда! Если вам говорят, что площадь расчищена, то это не так! Я живу возле нее, и ни сегодня, ни вчера никто ее не зачищал, люди стоят там же, а с 10 утра потянулись новые. Сегодня утром я все это снимала. Работал бы Watsapp, могла бы переслать, но интернета нет во всей Алма-Ате.
Мародеры и осадное положение
— Появлялась информация, что в городе орудуют мародеры. Это правда?
— Да! У нашей семьи здесь есть свой магазин. Нам в полшестого утра позвонили соседи, говорят: ваш магазин бомбят. Ни вневедомственной охраны, ни полиции, никого. Когда мы приехали, нам осталось лишь все заколотить досками. Мы ждем, когда это все закончится, но до сих пор нет армии! Складывается впечатление, что и полиции в городе уже не осталось. Всю ночь грабили магазины, сожжен акимат, захвачена резиденция президента, сгорела и разгромлена прокуратура.
В центре города не осталось ни одного целого банкомата. Помимо административных зданий, разграблены все крупные магазины, закрыты аптеки. Мы боимся, что уже в ближайшее время могут начаться перебои с продуктами. Пока же за обеспечение жителей продовольствием отвечают небольшие частные магазинчики, но их запасы не безграничны! Город в осадном положении, но появляются все новые и новые протестующие.
— Против чего протест, кто протестует, что это за люди?
— Это казахи, они протестуют против высоких цен, здесь никаких лозунгов против русских. Но русских среди них также нет. Слова, что они выступают против русских, или за то, чтобы запретить русский язык, — это бред. Никто такого не требовал. Все их требования социальные — снизьте цены, верните пенсионный возраст, поднимите зарплату. Никакой агрессии к русским. Во всяком случае, пока…
Но все равно, чтобы не попасть под раздачу, мы стараемся держаться от них подальше, и обходим те улицы, где идут митинги.
Нам важно понимать, осталась ли в республике власть… Мы живем без связи с внешним миром и малейшего представления, что происходит, чего нам дальше ждать.
— Вы слышали новости об отправке в Казахстан объединенных сил ОДКБ?
— Если русские, или кто-нибудь еще сюда придут, я думаю, что получится восстановить хоть какой-то порядок. К сожалению, своими силами справиться у Токаева, по всей видимости, не получается…
На этом вопросе беседа с Екатериной прервалась: в Казахстане вновь отключили связь.