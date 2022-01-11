Мэр Алма-Аты рассказал, почему силовики не смогли дать отпор нападавшим(3)
По словам акима Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, силовики в городе не были вооружены боевым оружием. Кроме того, до появления армии им не давали приказа стрелять на поражение
В подавлении беспорядков был задействован только городской контингент силовиков, со стороны никого не привлекали, рассказал РБК аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев. В городе находились нацгвардия, службы полиции и определенный контингент военнослужащих-курсантов, но ни у кого из них не было оружия, говорит он.
”У них были щиты, дубинки. Большинство из них вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Всё. Другого на руках у них не было”, — объясняет Сагинтаев, почему силовики оказались беззащитны перед вооружившейся толпой.
”Когда на вас нападают с оружием, палками, прутьями, камнями и избивают. Когда останавливают пожарную машину, автобус, КамАЗ, выкидывают [водителя] и таранят [оцепления силовиков]. Когда они едут на легковой машине, со всех окон [с оружием], даже в багажнике, как натуральные боевики. Страшно”, — описывает он обстановку в городе 4–5 января. Поэтому некорректно говорить, что силовики капитулировали, говорит Сагинтаев, возглавляющий крупнейший город страны с 2019 года. ”Люди не шли митинговать, люди шли воевать. И когда десятки тысяч людей нападают на полицию, отбирают все, говорить о том, что они капитулировали, считаю, некорректно”, — добавил Сагинтаев.
Алматинским силовикам не давали приказ применять боевое оружие и стрелять на поражение, сообщил мэр. ”Вы думаете просто, люди идут — давайте стрелять? [Оружие применили], когда уже эти бандиты, террористы начали первыми стрелять. У нас в акимате стояли безоружные, их же уничтожили, избили, убили, головы отрезали…” — говорит он. При этом, добавляет Сагинтаев, нападавшим в городе не удалось в итоге захватить ни одного РУВД, где были оружейные комнаты.
Сагинтаев пообещал, что государство поможет пострадавшему от беспорядков бизнесу. Сейчас, по оценкам городских властей, ущерб составил около 100 млрд тенге (17,2 млрд руб.). ”В ближайшее время мы должны предоставить в Министерство экономики цифры, — сказал он. — Правительство даст [средства], и мы местный бюджет подключим. Будут полностью компенсированы потери, которые понесли малый и средний бизнес”.
Протесты в Казахстане начались на западе страны 2 января и были спровоцированы повышением в два раза цены на сжиженный газ. Вскоре акции начались по всей стране, на них начали звучать политические требования, включая отставку правительства. В Алма-Ате, бывшей столице страны, 4 и 5 января протесты переросли в боевые действия; полиция полностью пропала с улиц города, оставив его на разграбление мародерам. Восстановить контроль над крупнейшим в стране городом властям удалось только после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ, а в центр Алма-Аты были введены войска, которые начали ”зачистку” с применение боевого оружия. В ходе беспорядков и их подавления погибли больше 150 человек. Были убиты не менее 17 силовиков.