Мэр Алма-Аты рассказал, почему силовики не смогли дать отпор нападавшим

В подавлении беспорядков был задействован только городской контингент силовиков, со стороны никого не привлекали, рассказал РБК аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев. В городе находились нацгвардия, службы полиции и определенный контингент военнослужащих-курсантов, но ни у кого из них не было оружия, говорит он.

”У них были щиты, дубинки. Большинство из них вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Всё. Другого на руках у них не было”, — объясняет Сагинтаев, почему силовики оказались беззащитны перед вооружившейся толпой.

”Когда на вас нападают с оружием, палками, прутьями, камнями и избивают. Когда останавливают пожарную машину, автобус, КамАЗ, выкидывают [водителя] и таранят [оцепления силовиков]. Когда они едут на легковой машине, со всех окон [с оружием], даже в багажнике, как натуральные боевики. Страшно”, — описывает он обстановку в городе 4–5 января. Поэтому некорректно говорить, что силовики капитулировали, говорит Сагинтаев, возглавляющий крупнейший город страны с 2019 года. ”Люди не шли митинговать, люди шли воевать. И когда десятки тысяч людей нападают на полицию, отбирают все, говорить о том, что они капитулировали, считаю, некорректно”, — добавил Сагинтаев.

Алматинским силовикам не давали приказ применять боевое оружие и стрелять на поражение, сообщил мэр. ”Вы думаете просто, люди идут — давайте стрелять? [Оружие применили], когда уже эти бандиты, террористы начали первыми стрелять. У нас в акимате стояли безоружные, их же уничтожили, избили, убили, головы отрезали…” — говорит он. При этом, добавляет Сагинтаев, нападавшим в городе не удалось в итоге захватить ни одного РУВД, где были оружейные комнаты.