Каллас после встречи с Макроном: мы должны показать России, что нападение на Украину будет дорого ей стоить

Каллас отметила в специальной передаче Delfi, что в вопросе санкций против Беларуси Франция и Эстония придерживается абсолютно одинакового мнения.

”Второй темой была Россия и ее действия в Украине. Президента Макрона очень интересовало наше видение этой ситуации. Также он рассказал информацию, касающуюся его телефонного разговора с Путиным. То, какую информацию он получил относительно дальнейшего развития событий, что Путин думает и что могло бы сдержать эскалации конфликта в регионе”.

Каллас сказала, что ситуацией обеспокоены все. ”По сути наша позиция едина и в том, что мы должны дать России очень четкий сигнал, что цена в случае нападения (на Украину — прим.ред.) будет такой высокой, что это просто не стоит того. Что это за высокая цена? Будут ли это дополнительные санкции либо что-то еще, — это еще предстоит обсудить. У нас не так много времени на реакцию”.

По ее словам, Макрон предложил обозначить красные линии, за нарушением которых Россией последуют конкретные шаги. ”Европа должна быть готовой и к усилению, чтобы Россия поняла, что это (красные линии — прим.ред.) серьезно и воздержалась от эскалации конфликта”.

К обсуждению конкретных шагов Каллас и Макрон договорились вернуться в ближайшем будущем.