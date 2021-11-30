Путин ответил на вопрос, собирается ли баллотироваться на очередной президентский срок
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ”Россия зовет!” заявил, что наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в стране, пишет "Новая газета".
”Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок.
Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил, но само наличие этого права — оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую”, — сказал президент РФ в ответ на вопрос о том, планирует ли он переизбираться на второй срок.
Модератор пленарной сессии форума — президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
XIII Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал ”Россия зовет!” стартовал 30 ноября в онлайн-формате, в нем принимают участие представители власти и бизнес-сообщества из разных стран. Заявленные темы для обсуждения на мероприятии — новые тренды в экономике, перспективные направления для инвестирования и устойчивое развитие.