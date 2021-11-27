В Эстонии за последние сутки задержали 10 нетрезвых водителей

26 ноября 2021 года в 17:37 произошло дорожно-транспортное происшествие в волости Вяйке-Маарья (Ляэне-Вирумаа), где на 5 км трассы Уудекюла - Вяйке-Маарья 42-летний водитель автомобиля Opel Vivaro наехал на стоявшего на обочине мужчину. Пострадавший доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

26 ноября 2021 года в 21:15 в волости Раквере (Ляэне-Вирумаа) на 109 км шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовик Mercedes-Benz Actros, которым управлял 53-летний мужчина, съехал в кювет и завалился на бок. Водитель грузовика был доставлен в Ракверескую больницу для осмотра.