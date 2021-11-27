Исследование: Более 70% жителей Эстонии поддерживают строительство морских ветропарков

”Организованный Emor опрос подтвердил, что жители Эстонии хотят, чтобы наша страна самостоятельно производила нужную нам электроэнергию. Для этого следует добавить новые производственные мощности, соответствующие современным экологическим требованиям, учитывающие местные условия и вырабатывающие электричество по разумным ценам”, — заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. ”Приятно видеть, что эстоноземельцы положительно относятся к ветропаркам, ведь именно ветропарки являются наиболее перспективным направлением развития возобновляемой энергетики с обеспечением бесперебойного поступления электричества”.

72% респондентов в рамках исследования Emor поддерживают строительство морских ветропарков, а 62% — сухопутных ветропарков. Более высокий показатель поддержки расширения сети ветропарков наблюдается среди молодежи — в возрастной группе от 15 до 34 лет 81% респондентов поддерживают строительство морских ветропарков, а 80% — сухопутных ветропарков. В возрастной группе от 25 до 34 лет — соответственно 84 и 77%.

Исследование показало, что отрицательное отношение к подобным проектам обусловлено в первую очередь недостатком знаний, а соответствующие опасения чаще всего основаны на слухах. При этом 49% респондентов отметили, что власти совсем или скорее не учитывают мнения местных жителей о строительстве ветропарков. Лишь 24% респондентов заявили, что местные мнения учитываются в достаточной степени. На отношение жителей влияет и уровень их доверия к органам местного самоуправления.