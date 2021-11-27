Исследование: Более 70% жителей Эстонии поддерживают строительство морских ветропарков(3)
”Организованный Emor опрос подтвердил, что жители Эстонии хотят, чтобы наша страна самостоятельно производила нужную нам электроэнергию. Для этого следует добавить новые производственные мощности, соответствующие современным экологическим требованиям, учитывающие местные условия и вырабатывающие электричество по разумным ценам”, — заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. ”Приятно видеть, что эстоноземельцы положительно относятся к ветропаркам, ведь именно ветропарки являются наиболее перспективным направлением развития возобновляемой энергетики с обеспечением бесперебойного поступления электричества”.
72% респондентов в рамках исследования Emor поддерживают строительство морских ветропарков, а 62% — сухопутных ветропарков. Более высокий показатель поддержки расширения сети ветропарков наблюдается среди молодежи — в возрастной группе от 15 до 34 лет 81% респондентов поддерживают строительство морских ветропарков, а 80% — сухопутных ветропарков. В возрастной группе от 25 до 34 лет — соответственно 84 и 77%.
Исследование показало, что отрицательное отношение к подобным проектам обусловлено в первую очередь недостатком знаний, а соответствующие опасения чаще всего основаны на слухах. При этом 49% респондентов отметили, что власти совсем или скорее не учитывают мнения местных жителей о строительстве ветропарков. Лишь 24% респондентов заявили, что местные мнения учитываются в достаточной степени. На отношение жителей влияет и уровень их доверия к органам местного самоуправления.
По словам министра Ааса, крайне важно обеспечивать вовлечение населения в такие крупные строительные проекты. ”Застройщик и местные жители должны достигнуть консенсуса. Нужно открыто обсудить все аспекты жизни около ветропарка. Например, застройщику лучше всего заблаговременно показать местным жителям тщательно продуманный и подробный план расположения объектов ветропарка с объяснением их воздействия на окружающую местность. Местные общины также хотят понять пользу ветропарков”, — пояснил министр.
Для акцентирования пользы ветропарков на местном уровне Министерство экономики и коммуникаций уже разрабатывает соответствующие законодательные поправки. Поэтому опрос содержал и вопросы о предпочтительных способах принесения пользы местным жителям. Респонденты чаще всего (77%) выбирали денежную компенсацию для органов местного самоуправления с частичными выплатами непосредственно жителям. ”Мнения респондентов подтвердили, что мы выбрали правильное направление приоритизации местной пользы”, — отметил Таави Аас.
Исследование также показало, что жители Эстонии предпочитают получать энергию из возобновляемых источников. 84% респондентов предпочитают или скорее предпочитают солнечную энергию, 80% — гидроэнергию, 79% — энергию ветра, 76% — геотермальную энергию, 53% — энергию из биоресурсов, 45% — ядерную энергию, 42% — водородную энергию.
В опросе общественного мнения участвовал 1351 произвольно выбранный респондент. Дополнительно были проведены собеседования в фокус-группе из 21 человека. Это исследование охватывало постоянных жителей Эстонской Республики в возрасте от 15 до 84 лет.