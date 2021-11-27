Новости Эстонии
27.11.2021, 10:55

Исследование: Более 70% жителей Эстонии поддерживают строительство морских ветропарков

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Foto: Priit Simson
Результаты исследования отношения населения к ветропаркам, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу Министерства экономики и коммуникаций, свидетельствуют: среди жителей нашей страны преобладает положительное отношение к ветропаркам, причем больше всего поддержки находят планы их строительства в море.

”Организованный Emor опрос подтвердил, что жители Эстонии хотят, чтобы наша страна самостоятельно производила нужную нам электроэнергию. Для этого следует добавить новые производственные мощности, соответствующие современным экологическим требованиям, учитывающие местные условия и вырабатывающие электричество по разумным ценам”, — заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. ”Приятно видеть, что эстоноземельцы положительно относятся к ветропаркам, ведь именно ветропарки являются наиболее перспективным направлением развития возобновляемой энергетики с обеспечением бесперебойного поступления электричества”.

72% респондентов в рамках исследования Emor поддерживают строительство морских ветропарков, а 62% — сухопутных ветропарков. Более высокий показатель поддержки расширения сети ветропарков наблюдается среди молодежи — в возрастной группе от 15 до 34 лет 81% респондентов поддерживают строительство морских ветропарков, а 80% — сухопутных ветропарков. В возрастной группе от 25 до 34 лет — соответственно 84 и 77%.

Исследование показало, что отрицательное отношение к подобным проектам обусловлено в первую очередь недостатком знаний, а соответствующие опасения чаще всего основаны на слухах. При этом 49% респондентов отметили, что власти совсем или скорее не учитывают мнения местных жителей о строительстве ветропарков. Лишь 24% респондентов заявили, что местные мнения учитываются в достаточной степени. На отношение жителей влияет и уровень их доверия к органам местного самоуправления.

По словам министра Ааса, крайне важно обеспечивать вовлечение населения в такие крупные строительные проекты. ”Застройщик и местные жители должны достигнуть консенсуса. Нужно открыто обсудить все аспекты жизни около ветропарка. Например, застройщику лучше всего заблаговременно показать местным жителям тщательно продуманный и подробный план расположения объектов ветропарка с объяснением их воздействия на окружающую местность. Местные общины также хотят понять пользу ветропарков”, — пояснил министр.

Для акцентирования пользы ветропарков на местном уровне Министерство экономики и коммуникаций уже разрабатывает соответствующие законодательные поправки. Поэтому опрос содержал и вопросы о предпочтительных способах принесения пользы местным жителям. Респонденты чаще всего (77%) выбирали денежную компенсацию для органов местного самоуправления с частичными выплатами непосредственно жителям. ”Мнения респондентов подтвердили, что мы выбрали правильное направление приоритизации местной пользы”, — отметил Таави Аас.

Исследование также показало, что жители Эстонии предпочитают получать энергию из возобновляемых источников. 84% респондентов предпочитают или скорее предпочитают солнечную энергию, 80% — гидроэнергию, 79% — энергию ветра, 76% — геотермальную энергию, 53% — энергию из биоресурсов, 45% — ядерную энергию, 42% — водородную энергию.

В опросе общественного мнения участвовал 1351 произвольно выбранный респондент. Дополнительно были проведены собеседования в фокус-группе из 21 человека. Это исследование охватывало постоянных жителей Эстонской Республики в возрасте от 15 до 84 лет.

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