Ходатайствовать о получении карточки рыболова на 2022 год можно уже начиная с декабря этого года

В бумажном виде заявления на получении карты рыболова на 2022 год при непосредственном контакте принимаются в конторах Департамента окружающей среды только 1 декабря с 9 до 10 утра. После этого заполненные заявления можно оставить в почтовом ящике конторы или купить рыболовную карточку через интернет на странице pilet.ee.

”Для того чтобы защитить здоровье наших клиентов и сотрудников, мы просим посетителей надевать маску и держаться на расстоянии с другими клиентами”, — сказала Меелика Тамберг, руководитель отдела обслуживания клиентов Департамента окружающей среды.

Заявление также можно отправить в Департамент окружающей среды по почте или с цифровой подписью по электронной почте. ”При этом необходимо учитывать, что датой подачи заявления считается дата и время его регистрации в реестре документов Департамента окружающей среды, что несомненно позже даты отправки”, — дополнил Аймар Ракко, глава бюро охотничества и водного бентоса Департамента окружающей среды.

Заявки на получение карточки рыболова обрабатываются в порядке поступления. Количество разрешений на различных водоёмах к примеру, на жаберные сети ограничено. В 2022 году все разрешения на сети будут недельными, в том числе на Чудском озере, где до сих пор действовали ежемесячные разрешения.

Перед подачей заявления на получение карточки рыболова важно убедиться, что обязательный отчет об улове по предыдущей рыболовной карте был подан. ”Если отчет не представлен, новая лицензия на рыбную ловлю не может быть подана. Самый простой способ проверить задолженность — это сделать это в среде pilet.ee”, — сказал Аймар Ракко. При необходимости, при подаче отчета можно проконсультироваться со специалистами по водному бентосу Департамента окружающей среды. Вы можете узнать больше о том, как подать заявку на получение карты рыболова и подать отчет об улове на домашней странице Департамента окружающей среды.