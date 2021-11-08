Главаря эстонских наркодилеров отправили в США за решетку. Как эстоноземельцы объединились с картелем Колумбии, чтобы вместе завоевать героиновый рынок Нью-Йорка

В начале ноября в США признали виновным наркобизнесмена Амида Магеррамова, которого эстонские правоохранительные органы считают лидером азербайджанской ОПГ в Эстонии.

Магеррамов признал себя виновным в преступлении еще 4 мая, но приговор был вынесен лишь сейчас. Согласно обвинению, Магеррамов планировал привести в США большие объемы фентанила и карфентанила.

С итоге суд в США приговорил его к тюремному заключению сроком 10 лет. Также ему придется вернуть 38 500 долларов из своих доходов, полученных преступным путем.

Delfi уже писал в подробностях об эстонском наркокартеле в прошлом году. Вот что стало известно, в ход следствия.