08.11.2021, 07:34
Главаря эстонских наркодилеров отправили в США за решетку. Как эстоноземельцы объединились с картелем Колумбии, чтобы вместе завоевать героиновый рынок Нью-Йорка(29)
Kollaaž
Преступный мир Эстонии готовился к захватывающей трансконтинентальной торговле наркотиками, на которой надеялся зарабатывать несколько миллионов каждый месяц. Однако в цепи приключений были звенья, которые оказались слабыми. На этой неделе главаря эстонского наркобизнеса отправили на долгое время за решетку.