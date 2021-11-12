Африканская команда проехала 4000 км на автобусе. И должна еще 15 000 км, чтобы ее не оштрафовали

В первом квалификационном раунде КАФ им досталась команда из Либерии. Дома победили 3:0, а на выезд поехали на автобусе из-за нехватки финансов. Более 1400 км до границы, а дальше уже на внедорожниках. Победили 2:0 – и потом этой же дорогой назад.

Во втором раунде с соперником немного повезло – соседи из Буркина-Фасо. Дома "Бинга" проиграла 0:1. Выезд предстоял лишь на 700 км, но игру КАФ переносят из-за плохого состояния поля в Кот-д’Ивуар и это +1400 км. "Бинга" не только добралась, но и сенсационно выиграла по пенальти.

В третьем раунде жеребьевка наших героев не пощадила. 7500 км в одну сторону до Замбии. Автобусом по не асфальтированным дорогам столько не проедешь. А за неявку предусмотрено исключение из турнира и штраф 15 тысяч долларов.

Вот в "Бинге" и ломают голову – денег на самолет и на оплату штрафа у клуба нет. Но до 28 ноября еще есть время. Пока в клубе пытаются обратить внимание на проблему и получить помощь от КАФ. И хочется, чтобы у них всё получилось.