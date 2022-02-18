18.02.2022, 14:24
ФОТО | Очередной гражданин Эстонии оказался причастен к масштабному наркотрафику из Южной Америки в Европу(2)
ФОТО: Prantsusmaa tolliamet
На французском острове Мартиника в середине января было задержано парусное судно в общей сложности с 1184 кг кокаина на борту, пишет Eesti Ekspress.
Власти Франции и Мартиники задержали в связи с этим шесть человек в возрасте от 39 до 65 лет из Эстонии, Болгарии, Латвии и Хорватии.
Парусник шел под испанским флагом, а во время задержания кокаин перемещался из парусника под панамским флагом. На некоторых ”кирпичах” из кокаина было изображено здание Бурдж-Халифа с надписью ”Дубай”.
Это еще одна история о наркотрафике между Южной Америкой и Европой, где фигурируют парусных суда и граждане Эстонии, входящие в команду наркоторговцев. Подобно об одной из таких историй можно прочитать
ЗДЕСЬ.