Футбол
08.11.2021, 12:00

В России на футбольном матче пьяный мужчина выстрелил в 17-летнего игрока

 
Фото: Scanpix
6 ноября в Кировском районе Красноярска в спорткомплексе ”Изумруд” проходил школьный турнир по футболу, во время которого произошло чрезвычайное происшествие: 43-летний мужчина выстрелил в 17-летнего подростка из травматического пистолета.

Одного из болельщиков переполняли эмоции после матча — пьяный 43-летний мужчина выкрикнул замечания, плюнул в одного из игроков команды оппонента и завязалась разборка.

Как пишет MASH, мужчина-дебошир достал травматический пистолет и выстрелил в плечо несовершеннолетнему Александру. Школьнику потребовалась госпитализация, его отправили в красноярскую больницу №20. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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