В России на футбольном матче пьяный мужчина выстрелил в 17-летнего игрока

Одного из болельщиков переполняли эмоции после матча — пьяный 43-летний мужчина выкрикнул замечания, плюнул в одного из игроков команды оппонента и завязалась разборка.

Как пишет MASH, мужчина-дебошир достал травматический пистолет и выстрелил в плечо несовершеннолетнему Александру. Школьнику потребовалась госпитализация, его отправили в красноярскую больницу №20. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

