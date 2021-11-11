Совершивший каминг-аут австралийский футболист заявил, что боится выступать на ЧМ-2022 в Катаре

"Если я получу вызов в сборную Австралии на чемпионате мира в Катаре, мне будет очень страшно. Я читал, что там есть смертная казнь для геев. Это то, чего я очень боюсь. Конечно, мне бы хотелось представлять свою сборную на турнире", — сказал Кавалло.