11.11.2021, 15:10
Совершивший каминг-аут австралийский футболист заявил, что боится выступать на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Scanpix
Австралийский футболист из клуба "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло рассказал, что боится за свою жизнь в случае поездки на чемпионат мира 2022 года, сообщается на сайте The Guardian.
В конце октября 21-летний Кавалло стал первым действующим футболистом, совершившим каминг-аут.
"Если я получу вызов в сборную Австралии на чемпионате мира в Катаре, мне будет очень страшно. Я читал, что там есть смертная казнь для геев. Это то, чего я очень боюсь. Конечно, мне бы хотелось представлять свою сборную на турнире", — сказал Кавалло.