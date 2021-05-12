Вакцинированным здесь не место! По Эстонии распространяются слухи о несуществующей ”вакцинной радиации”

Вакцинная радиация — это новая идея противников вакцинации, выдуманная, чтобы запугать население. О радиации начали писать в конце апреля, а в начале мая на странице канадской газеты LifeSite, выступающей против абортов и вакцинации, появилось утверждение, что вакцинированные против коронавируса люди ”излучают” содержащийся в вакцине живой вирус, тем самым подвергая опасности здоровье окружающих.

Но это не может быть правдой.

Сообщества антипрививочников запустили новую волну пропаганды. Радиацией эту идею назвали потому, что вакцинированные люди якобы могут стать причиной бесплодия, нарушения менструального цикла и даже выкидышей у женщин, которые вакцинированы не были.

Ложь оказалась действенной. В Канаде некоторые компании отказались обслуживать людей. То же самое произошло и в Эстонии.

Гинеколог Иво Саарма со всей уверенностью сказал, что вакцинированный человек никак не может воздействовать на непривитого.

”Это неправда. С научной точки зрения об этом нигде ничего не сказано”.

Об том же заявила Трийн Лайск, исследователь репродуктивной генетики из Тартуского университета.

”Вакцинированные люди не могут ничего излучать. Единственный способ, которым привитые могут влиять на находящихся вокруг них непривитых, — слова”.

Мерилин Таймре, блогерка из Эстонии с более чем 46 тысячами подписчиков, пожаловалась в своем инстаграм-аккаунте на то, что менструация у неё оказалась неожиданно болезненной. Её подписчики предположили, что она стала одной из жертв ”вакцинной радиации”.





Протестующие на Тоомпеа также активно писали в соцсетях, что головные боли, аллергия или синяки появляются после контакта с вакцинированными людьми. После радиационного воздействия.

В США в фейсбуке распространилось вирусное видео, на котором некий доктор Бейкер отказывается принимать вакцинированных пациентов. Само собой разумеется, что доктор Стивен Бейкер на самом деле оказался мануальным терапевтом, а не врачом, который не может выбирать себе пациентов. Привиты они или нет.