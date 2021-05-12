Вакцинированным здесь не место! По Эстонии распространяются слухи о несуществующей ”вакцинной радиации”(4)
Вакцинная радиация — это новая идея противников вакцинации, выдуманная, чтобы запугать население. О радиации начали писать в конце апреля, а в начале мая на странице канадской газеты LifeSite, выступающей против абортов и вакцинации, появилось утверждение, что вакцинированные против коронавируса люди ”излучают” содержащийся в вакцине живой вирус, тем самым подвергая опасности здоровье окружающих.
Но это не может быть правдой.
Сообщества антипрививочников запустили новую волну пропаганды. Радиацией эту идею назвали потому, что вакцинированные люди якобы могут стать причиной бесплодия, нарушения менструального цикла и даже выкидышей у женщин, которые вакцинированы не были.
Ложь оказалась действенной. В Канаде некоторые компании отказались обслуживать людей. То же самое произошло и в Эстонии.
Гинеколог Иво Саарма со всей уверенностью сказал, что вакцинированный человек никак не может воздействовать на непривитого.
”Это неправда. С научной точки зрения об этом нигде ничего не сказано”.
Об том же заявила Трийн Лайск, исследователь репродуктивной генетики из Тартуского университета.
”Вакцинированные люди не могут ничего излучать. Единственный способ, которым привитые могут влиять на находящихся вокруг них непривитых, — слова”.
Мерилин Таймре, блогерка из Эстонии с более чем 46 тысячами подписчиков, пожаловалась в своем инстаграм-аккаунте на то, что менструация у неё оказалась неожиданно болезненной. Её подписчики предположили, что она стала одной из жертв ”вакцинной радиации”.
Протестующие на Тоомпеа также активно писали в соцсетях, что головные боли, аллергия или синяки появляются после контакта с вакцинированными людьми. После радиационного воздействия.
В США в фейсбуке распространилось вирусное видео, на котором некий доктор Бейкер отказывается принимать вакцинированных пациентов. Само собой разумеется, что доктор Стивен Бейкер на самом деле оказался мануальным терапевтом, а не врачом, который не может выбирать себе пациентов. Привиты они или нет.
Гинеколог Иво Саарма возмущён тем, что все подобные темы выдуманы самими людьми и усложняют работу врачей. ”Меня поражает, как много людей верит в такую чушь. Я не слышал о том, что вакцина от коронавируса или какая-либо другая вакцина может у кого-то вызывать бесплодие”.
Он объяснил, что нарушения менструального цикла периодически возникают примерно у десяти процентов женщин и хотя бы раз в жизни — у всех женщин. ”Нарушение цикла — одна из самых распространённых проблем, и может быть тысяча причин, по которым это может происходить”.
Трийн Лайск, изучающая женскую фертильность на генетическом уровне, говорила с нами долго. ”Нарушения менструального цикла, вызванные вакцинацией, могут быть связаны со стрессом, температурой, но никак не с его влиянием на фертильность”.
”На сегодняшний день против коронавируса вакцинированы сотни миллионов людей, половина из которых, если не больше, — женщины. Если бы вакцинация влияла на месячные, мы бы об этом знали”.
Рассказывая о вышеупомянутых случаях, при появлении боли во время менструации Лайск рекомендовала незамедлительно обращаться к гинекологу.
Вакцинация может вызывать страх, а распространяемая в социальных сетях информация сбивает с толку. Лайск пояснила, что женский цикл может ненадолго измениться в любой момент жизни, и в этом нет ничего опасного.
”Кроме того, вакцины тестировались на грызунах. Их потомство было полностью ”нормальным”, проблем с бесплодием не наблюдалось”.
Поскольку есть женщины, забеременевшие уже после вакцинации, есть вакцинированные беременные женщины, появилась возможность более внимательно следить за течением их беременности.
В частности, недавно было опубликовано посвящённое воздействию вакцин исследование, в котором приняли участие 35 000 женщин. В нём учёные пришли к выводу, что количество осложнений беременности у женщин, получивших вакцину от коронавируса, было не выше, чем при обычной беременности.
Однако стоит сказать о временном бесплодии у переболевших коронавирусом. Было обнаружено, что уровень тестостерона у мужчин во время болезни снижается. Исследователи пришли к выводу, что на репродуктивные органы вирус влияет так же, как и на остальные, ослабляя их.
К аналогичному выводу пришли и в отношении женщин. Хотя вирус не затрагивает яйцеклетки, он повлиял на цикл более 70% женщин.
Если бы вирусная радиация существовала, коронавирус бы долго не протянул.
”мРНК — частица нестабильная и живёт очень недолго. Даже если бы она начала распространяться, долго бы она не продержалась”, — сказала Лайск.
Даже если бы содержащий вирус элемент вакцины мог бы излучать сам себя, у людей бы появился иммунитет к коронавирусу. Однако, поскольку это невозможно, вакцинацию следует продолжать.
”Что касается всех этих мифов о том, что мРНК-вакцина является своего рода генной терапией и каким-то образом повреждает яйцеклетки или плод, то они беспочвенны. Если бы генная терапия была столь проста, что для лечения требовалось бы ввести в мышцу небольшой фрагмент мРНК, у нас было бы лекарство от многих сложных генетических заболеваний”, — заключила Лайск.