Новости Эстонии
13.05.2021, 20:01

Сегодня для входа в дигитальную регистратуру приходилось ждать более часа

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К вечеру время ожидания сократилось
К вечеру время ожидания сократилось
Скриншот
Сегодня некоторым, кто заходил на сайт дигитальной регистратуры digilugu.ee, чтобы просмотреть свои данные или забронировать время для посещения врача, пришлось более часа ждать своей очереди, пишет Forte.

Дело в том, что сегодня началась запись на вакцинацию для лиц в возрасте 40 лет и старше. В связи с этим интернет-среда Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) испытывала большую нагрузку. В то же время, как уже сообщалось, система не позволяет одномоментно на сайте находиться более чем 5000 пользователей.

В итоге в очереди находилось иногда более 12 000 человек, а время ожидания для входа в дигитальную регистратуру растагивалось до часа и более.

По мнению президента объединения инфотехнологических предприятий Эстонии (ITL) Юхана-Мадиса Пукка, для современных приложений 5000 одномоментных пользователей не должны быть проблемой, и видимо используется устаревшеее решение.

"К сожалению, сегодняшняя ситуация с проведением тендера на госпоставку такова, что и за 6 месяцев не получится даже начать работу", — сказал он.

Другой специалист — старший эксперт ЦУ Академия э-государства (E-riigi Akadeemia) Хейко Вайнсалу считает, что при создании дигитальной регистратуры не предвидели проведения такой масштабной общегосударственной кампании.

По его словам, прогнозирование нагрузки при проектировании такой системы — занятие неблагодарное.

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