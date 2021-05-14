Запись на вакцинацию от COVID-19 для возрастной группы 30+ начнется в субботу

По словам руководителя группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра, рабочая группа решила открыть регистрацию на вакцинацию для людей от 30 лет раньше для распределения нагрузки на э-регистратуру и связанные с ней ИТ-системы больниц. Сейчас есть свободные места, которые добавляют в э-регистратуру поставщики медицинских услуг. Например, по состоянию на сегодняшний день, 14 мая, доступно около 8 300 свободных номерков по всей Эстонии на ближайшие недели.

Возможность записаться на вакцинацию от COVID-19 откроется в понедельник после окончания рабочего дня, потому что в этот день производители утвердят графики доставки вакцины, что позволит добавить новые номерки на июнь. ”Мы хотим снизить нагрузку на э-регистратуру в дневное время, когда многие люди используют ее в других целях”, — добавил Марек Сеэр.

”Конечно, и в субботу, и вечером в понедельник, и во вторник мы можем снова ожидать очереди в э-регистратуре, потому что люди очень заинтересованы в вакцинации. Однако вчерашний опыт разрешения бронирований для возрастной группы 40+ показал, что, за исключением нескольких часов человеку нужно было ждать меньше часа, чтобы попасть в э-регистратуру. И вечером, и на следующий день мы уже могли спокойно выбирать время для вакцинации без очереди”, — сказал Марек Сеэр. Средняя очередь в четверг составляла 30 минут, самое продолжительное время ожидания — 104 минуты.

Чтобы снизить нагрузку на э-регистратуру, поставщиков услуг вакцинации просят учитывать, что людям, которые уже были вакцинированы первой дозой, больше не нужно записываться на прием. Им уже назначили время получения второй дозы, когда делали первую. Даже тем, кто уже переболел коронавирусом, тоже нет причин торопиться — однократную вакцинацию рекомендуется делать не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления.

Каждую неделю в Эстонию прибывают новые вакцины, а в мае и июне все желающие получат первую дозу вакцины от COVID-19.