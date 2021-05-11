ВИДЕО | С 17 мая по всей Эстонии откроются центры вакцинации от коронавируса — получить дозу смогут все желающие

Танель Кийк сообщил, что по состоянию на сегодняшний день 35% всех жителей Эстонии получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Сейчас цель — к концу лета достичь охвата в 70%.

Уже с этого четверга, 13 мая, записываться на вакцинацию смогут люди возрастом от 40 лет и старше.

Аркадий Попов рассказал, что будут открыты центры вакцинации, которые будут работать семь дней в неделю. В этих центрах не будет ограничений по месту жительства и возрасту. В Таллинне и Тарту будет предлагаться на выбор вакцина от Pfizer или Jannsen. В западном и восточном регионах больше используется Moderna.

Попов отметил, что вакцина Jannsen подходит тем, кто планирует в ближайшем будущем отправиться в путешествие, так как в случае с Jannsen достаточно одной дозы.

В Таллинне центры вакцинации будут в культурном центре "Кая" в Мустамяэ (работает с 9 до 20) и ледовом холле "Тондираба" в Ласнамяэ (работает с 9 до 20). В Тарту продолжиться вакцинация в спортивном здании A. Le Coq, а в Пярну — в санатории Tervis. Также будут открыты центры вакцинации в Нарве и Раквере.

Вакцинация также продолжится в центрах семейных врачей. На вакцинацию по-прежнему можно будет записаться на digilugu.ee. Продолжится и вакцинация на рабочем месте.

В Великобритании вакцину AstraZeneca вводят и молодым людям, а что в Эстонии? Кийк сказал, что сейчас она все еще вводится только людям возраста 50+, но в будущем это может измениться.

Кийк заверил, что в Эстонии до конца лета смогут привиться все желающие: Эстония купила и забронировала 4,7 млн доз вакцины от коронавируса. При этом не стоит опасаться — тем, кто получил первую дозу, вторая доза гарантирована, так как ее откладывают заранее.

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