ВИДЕО | Хярма: 300 новых инфицированных в день могут стать нашей новой нормальностью

Хотя коэффициент заражаемости R в Эстонии около единицы, Хярма не видит в этом большой проблемы. По ее мнению, видна общая стабилизация эпидемиологической ситуации. Определенный спад ожидается в Харьюмаа. "В такой стабилизации мы можем находиться на протяжении следующих двух-трех месяцев", — говорит она.

Сейчас всё сводится к тому, как у нас будут обстоять дела с потребностью в больничном лечении. По словам Хярма, целью является достичь такого положения, когда в больницах больше не нужно быть ограничивать плановое лечение.

Заместитель гендиректора департамента отмечает, что не питает особых надежд на то, что ежедневный показатель заболеваемости снизится на уровень 200 человек и там закрепится, скорее он стабилизируется на уровне 300.

И что же, теперь 300 новых инфицированных в день — это наша новая нормальность? "Да, может быть и так", — считает Хярма. По ее словам, если продолжится спад числа нуждающихся в больничном лечении, то у нас не будет оснований бояться этих 300 новых заболевших.

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