Сальм о закупке боеприпасов: министр обороны ничего не сделал и занят лишь своим имиджем в СМИ

На своей странице в социальных сетях Сальм заявил, что, несмотря на рекомендации командующего Силами обороны по закупке боеприпасов, министр обороны Ханно Певкур так ничего и не закупил.

„Я сознательно воздерживался от комментариев действий министра обороны в течение последних семи месяцев. Мне очень трудно со стороны наблюдать за вчерашними комментариями министра обороны по поводу закупки боеприпасов на 1,6 млрд евро. Факт в том, что, несмотря на осенние рекомендации командующего Силами обороны по закупке боеприпасов, министр обороны заказал боеприпасы на ноль евро, и, на мой взгляд, это совершенно безответственно в нынешних условиях. Это абсолютно экзистенциальный вопрос для Эстонии“, – написал Сальм.

По его оценке, поведение министра обороны сейчас такое же, как прошлым летом – много слов и никаких действий.

Бывший канцлер подчеркнул, что сроки поставок и так велики, и каждый день промедления с заключением догоровов еще больше отодвигает день реальной поставки боеприпасов.

„Единственное, что изменилось по сравнению с летом, это то, что ситуация с безопасностью стала еще хуже. Действия министра обороны по-прежнему направлены не на достижение ощутимых военных результатов, а на имидж в СМИ“, – считает Сальм.

По словам Сальма, сообщение министра обороны о размещении заказа на дополнительные боеприпасы для HIMARS тоже вводит в заблуждение.

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